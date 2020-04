Jean-Baptiste Lemoyne : reprise du tourisme en France "Il faudra un grand message national le moment venu"

Une nouvelle fois Jean-Baptiste Lemoyne a donné rendez-vous à la presse mardi 21 avril 2020 pour faire le point sur les sujets abordés dans le cadre du comité de filière tourisme.



Les conditions d'une reprise progressive du secteur faisaient partie des sujets mis sur la table. Pré-requis indispensable à cette reprise encore lointaine : des conditions sanitaires permettant d'assurer la sécurité des salariés et des consommateurs.



"En l'absence de vaccin, d'immunité collective et de traitement, il faudra conserver les gestes barrières, explique Jean-Baptiste Lemoyne avant d'ajouter "Nous travaillons sur l'adaptation du secteur à cette donne. Pour ce faire nous avons sollicité les contributions des professionnels du tourisme. Sébastien Bazin (PDG d'Accor ndlr) pilote notamment ce sujet pour le secteur HCR (Hôtel Café Restaurant)"



Car si les conditions sanitaires le permettent "ce sera la destination France qui sera la destination des Français. C'est un appel que nous lancerons le moment venu. Il y aura cette envie de France un besoin d'oxygène et de se retrouver" a déclaré le Secrétaire d'Etat. Et dans ce cadre, " le tourisme social sera un pan important de la réponse, nous travaillons avec ses représentants"



Comment alors promouvoir cette offre ? Jean-Baptiste Lemoyne a apporté quelques éléments de réponse : "Très clairement il faudra faire des échanges en matière de promotion. Il faut éviter de tomber dans une guerre de destination. Nous devrons porter une communication forte sur la destination France en elle-même et le travail sur les territoires sera de porter l'information sur l'offre touristique accessible, car celle-ci sera incomplète et forcément différente. Il faudra un grand message national complété par celui des régions sur l'offre."



Enfin concernant l'ouverture des plages "c'est un sujet qui doit être instruit et documenté, à ce propos nous regardons ce qui se passe ailleurs " et de citer l'exemple de l'Australie où il n'est pas possible pour les Australiens de stationner sur la plage alors qu'ils peuvent s'adonner à des activités nautiques et sportives en mer.