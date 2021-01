Jean-Baptiste Lemoyne (tourisme) : "Nous allons maintenir les mesures d'aides autant que nécessaire"

Jean-Baptiste Lemoyne a rappelé que le tourisme français avait perdu en 2020 60 milliards d'euros de recettes : "environ 30 milliards d'euros pour les recettes internationales en baisse de - 50%, et environ 30 milliards d'euros pour le tourisme domestique" .



"La France a été plus résistante que d'autres destinations " a t-il ajouté.



Concernant la réouverture des frontières il a déclaré que pour l'instant cette fermeture sera maintenue.



Les frontières restent fermées pour les pays hors Union Européenne sauf pour une petite dizaine de pays. " Le redémarrage se fera dans plusieurs mois. C'est aussi un travail que l'on fait au niveau européen " a précisé le secrétaire d'Etat.



Pour autant, ce dernier se veut optimiste : " Je suis quand même confiant pour l'avenir. La France reste la France et Paris reste Paris. Dès que ce sera possible, moi je sens une très grande envie de France. Nous mettrons le paquet avec Atout France pour faire la promotion de notre destination".