Jean-Baptiste Lemoyne : un Comité interministériel du tourisme courant mai pour préparer la reprise...

"alors même que la part globale du secteur dans l'économie se situe autour des 7%".

"Nous rentrons dans les mois qui arrivent sur une période très importante pour les professionnels du tourisme. Juillet et août représentent 41 milliards € de recettes générées par le tourisme domestique et 14 milliards € par le tourisme international soit un total de 55 milliards. 1/3 de l'activité touristique se fait en juillet et août

Comme tout les mardis depuis le début du confinement, Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse à l'issue de la réunion du comité de filière tourisme.Cette semaine elle faisait suite à l'intervention tant attendue du Président de la République, Emmanuelle Macron qui a annoncé lundi 13 avril 2020 un Plan spécifique pour soutenir l’industrie du tourisme.Une réunion en fin de semaine est programmée avecpour évoquer notamment la poursuite de l'allègement voire l'annulation des charges.Jean-Baptiste Lemoyne a rappelé que 1,26 milliards d'€ de prêts garantis par l'Etat ont déjà été accordés aux entreprises du secteur, cela constitue 11,45% des prêts garantis par l'Etat" a insisté le Secrétaire d'Etat.