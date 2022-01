Jean Castex : le pass vaccinal entrera en vigueur lundi

"Nous allons étendre un rappel vaccinal pour tous les 12 - 17 ans dès le lundi 24 janvier 2022 sans obligation" a annoncé le Premier Ministre.



"L'évolution nous permet d'envisager un allègement des contraintes dès les premiers jours de février grâce au nouvel outil : le pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi sous réserve du feu vert du Conseil Constitutionnel.



L'ensemble des Français de 16 ans et plus devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour aller dans les stades, restaurants, théâtre... il ne sera plus possible de rentrer dans ces établissements avec un test négatif"



Seuls les établissements médicaux sociaux seront accessibles avec le test.



Le délai de 7 mois après la dernière injection pour valider le pass vaccinal sera ramené à 4 mois dès le 15 février.



Le Premier Ministre a également déclaré que le pass vaccinal pourrait être levé si la pression épidémique venait à se réduire.