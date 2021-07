Jean Eustache (AmériGo) : "Les défis restent importants et nous ne sommes pas au bout de nos peines"

TourMaG.com - Au niveau de votre entreprise, qu'allez-vous changer et quels sont les défis à relever dans les prochains mois ?



Jean Eustache : Chez AmériGo, il y a beaucoup moins de monde. Beaucoup de collaborateurs très compétents sont partis, cela a été très dur à vivre.



Nous avons surtout coupé dans le service commercial et le service des individuels sur-mesure.



Pour le commercial, nous allons solliciter des commerciaux indépendants afin de garder une présence dans les agences. Et nous allons demander aux commerciaux salariés toujours présents de faire de leur mieux. Nous allons essayer de compenser avec des formations à distance qui, j’espère, rencontreront du succès auprès des agences.



Et pour les individuels sur-mesure, nous ne pourrons pas répondre à tous quand le marché repartira. Cela va être très frustrant mais nous n’aurons pas le choix…



TourMaG.com - Redoutez-vous cette reprise, entre la baisse des aides, le remboursement des avoirs et l'endettement supplémentaire (PGE) ?



Jean Eustache : Chez AmériGo nous ne faisons pas de BtoC : nous avions donc peu d’avoirs et nous en avons déjà remboursé beaucoup. Il n’y a eu aucune confusion entre l’argent des clients et le nôtre.



Selon moi, nous avons 2 scénarios qui nous attendent. Soit le redémarrage est très lent, à cause d’ouverture de frontières encore repoussée, ou à cause d’un chiffre d’affaire très bas et plus encore que le problème de l’endettement, c’est surtout l’envie de continuer qui va se poser ?



Beaucoup de collaborateurs sont usés, chez nous comme dans le reste de l’industrie. Sans les aides financières, ce sera perdre de l’argent tous les jours pour vivre une situation déprimante : est-ce que cela à un sens à long terme ?



Soit l’autre scénario, c’est celui d’un vrai redémarrage dès le mois de septembre : le contexte sera alors stimulant pour tous mais compliqué car il faudra recruter à nouveau et avancer beaucoup d’argent aux fournisseurs alors que nous sommes payés par les réseaux un mois après le retour des passagers...



Heureusement, les aides reçues et le PGE nous permettront de faire la soudure.



Pour être transparent, j’avais tablé, dès l’automne 2020, sur un chiffre d’affaires à 0 en 2021 et à 50% en 2022 (par rapport à 2019).



A l’époque, on me reprochait d’être trop pessimiste. Aujourd’hui, l’année 2021 est terminée sans avoir commencé et tout le monde reconnait que faire 50% l’année prochaine ne sera pas si simple…