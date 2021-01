Jean-Yves Le Drian : "le principe c'est on ne voyage pas"

Sur le voyage il insiste : "Le principe de base c'est qu'il ne faut plus voyager et la recommandation que fait le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères c'est : il est strictement recommandé de ne pas se déplacer



Si vous allez à l'étranger il faut le faire pour des conditions extrêmement impératives et en vous faisant tester.



Aujourd'hui le principe on ne voyage, ne voyagez pas, ne voyagez plus."