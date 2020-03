JesuisAgentdevoyages - VI. "Aucun de mes clients ne se projette dans un voyage actuellement !"

TourMaG.com - Avez-vous dû rapatrier des clients et comment cela s'est-il passé ?



Laurent Bastide : Comme évoqué dans la précédente question, oui j’ai dû rapatrier six clients et deux prestataires.



Malheureusement j’ai dû le faire à mes frais, certains clients ont choisi de prendre leur vol retour à leurs frais, et je les salue pour ce geste (1 800€ à leur charge tout de même !).



Pour l’agence, cela représente une perte sèche de plus 4 300€, 460€ d’hôtel proche de l’aéroport de Keflavik et plus de 3 840€ de vols retour !



Mon entreprise, créée le 31 juillet 2018 amorce tout juste sa 2e année et n’est pas encore rentable, cette perte sèche m’amène à revoir toutes les projections des mois à venir.



À ce jour, et même si je n’ai pas encore eu le temps de faire le point avec mon expert-comptable depuis le 16 mars 2020, les chiffres ne me sont pas favorables et ne me permettent pas de me verser la moindre rémunération, pas même un « Smic ».



TourMaG.com - Pensez-vous que vous allez pouvoir vous tirer de cette crise ?



Laurent Bastide : Non, hormis un client qui à décidé de commander et de verser un acompte pour un voyage fin octobre 2020, mon activité et mon chiffre d'affaires sont à l’arrêt.



Aucun de mes clients ou futurs clients ne se projette dans un voyage actuellement !



Le gouvernement tente d’imposer de nouvelles mesures aux salariés, des congés imposés par l’employeur, des reports, etc.



Pire, on entend parler de période scolaire étendue sur le mois de juillet 2020 pour rattraper les cours, alors même si c’est difficilement envisageable, nous n’avons pas besoin de ces effets d’annonce en ce moment.



C’est un cercle vicieux, qui nous pousse à ne pas pouvoir envisager l’avenir, du moins celui du voyage et du tourisme.



J’ai aussi remarqué une tendance, celle du voyage « local » en France que les individus (tous réseaux sociaux confondus) tentent de s’imposer à eux-mêmes et, par effet miroir, d’imposer aux autres.



Bref, les consommateurs vont « bouder » le secteur du tourisme, et les pays qui figurent parmi les plus touchés par le COVID-19 par peur, par éthique à tort ou à raison.