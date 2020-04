JesuisAgentdevoyages - XV. Travel Europe : "Nous pensons que cet automne ça risque de repartir très fort..."

TourMaG.com - Quel sera l’impact financier pour votre groupe ? Êtes-vous en mesure de tenir ?



Helmut Gschwentner : L’impact financier va être important et la crise va nous coûter plusieurs millions d’euros.



Cependant, Travel Europe est une entreprise bénéficiaire depuis plusieurs années, et nous avons assez de réserves pour faire face.



Le coût final est difficilement chiffrable car nous ne connaissons pas la durée des mesures sanitaires qui sont nécessaires et en cours en ce moment.



De plus il est difficile de prévoir la réaction des clients après la crise : soit il y aura une forte demande d’évasion pour oublier les mauvais moments et notre industrie en bénéficiera ; soit il y aura un changement de consommation au niveau des voyages et d’autres modèles économiques peuvent émerger.



En ce qui concerne Travel Europe, nous nous préparons à toutes les hypothèses.



TourMaG.com - Avez-vous été réglés par les réseaux pour le mois de février et qu’anticipez-vous suite à l’ordonnance sur l’à-valoir ?



Helmut Gschwentner : Oui, les réseaux nous ont bien réglé le mois de février. Pour la suite, nous espérons que les voyages seront bien reportés et non annulés.



Travel Europe a décidé d’aller plus loin car nous n’appliquerons aucune augmentation jusqu’en avril 2021 sur les voyages faisant l’objet d’à-valoir.



TourMaG.com - Comment voyez-vous la suite des événements et selon vous, comment va évoluer l’industrie du voyage ?



Helmut Gschwentner : Nous sommes spécialistes de l’Europe. Donc, je pense que tant que les problèmes sanitaires ne seront pas réglés en France et dans les destinations européennes, l’activité touristique ne reprendra pas.



Nous gardons ouverts pour l’instant les départs de juin, mais honnêtement juin va être compliqué.



En revanche nous pensons que l’automne risque de repartir très fort.