JesuisAgentdevoyages - XVI. A. Laplagne (Europe Active) : "C’est le moment de revoir les procédures et de planifier le retour à la normale"

TourMaG.com - Pensez-vous que vous allez pouvoir vous tirer de cette crise ?



Anthony Laplagne : Bien sûr ! Toute situation compliquée a le mérite de tout remettre à plat. C’est le moment de revoir les procédures, de travailler avec les prestataires externes pour tout améliorer, de planifier le retour à la normale, d’anticiper les urgences de ce retour…



Nous gérons nos finances au plus près et avons mis tout en place pour réduire nos coûts au maximum.



L’Etat devrait nous aider à transformer les semaines de trésorerie qui nous restent en mois et je peux vous garantir qu’Europe Active sera là à la reprise, en forme et avec une équipe motivée et au complet !



TourMaG.com - Diriez-vous que la solidarité est au rendez-vous ou que c’est plutôt chacun pour soi ?



Anthony Laplagne : Question ambiguë car très large…



Au niveau professionnel, oui, tout le monde s’aide, pose des questions, essaie d’apprendre des erreurs ou réussites de l’autre. La communication est là et nous sommes tous dans le même bateau.



Je suis membre du réseau France DMC Alliance et ce regroupement de réceptifs est l’exemple même de la solidarité qui existe entre sociétés parfois même concurrentes. Chacun essaie d’aider l’autre autant que possible.



Au niveau humain, on se rend compte que les imbéciles sont nombreux dans tous les domaines et cela contraste avec ces élans de solidarité que l’on peut, par exemple, voir autour du personnel soignant.



C’est peut-être l’occasion de regarder autour de soi et de se faire une meilleure idée de ceux qui nous entourent. Mais là, je m’éloigne beaucoup du monde du tourisme…



TourMaG.com - Comment voyez-vous l’avenir de la filière ?



Anthony Laplagne : Cela va pousser à une meilleure organisation, à la création de cellules de gestion de crise en charge de prévoir de telles situations et de créer les procédures appropriées. Il faut tout revoir et faire, par exemple, comprendre à des IATA que sans les agences, ils ne sont pas grand-chose.



Les petites structures sont celles qui vont souffrir et je pense que malheureusement, beaucoup ne s’en sortiront pas.



Ce sera en revanche l’occasion de rapprochements et si les « petits » sont malins, ils uniront leurs compétences et connaissances dans des structures plus importantes qui leur permettront de mieux répartir les risques tout en gardant en interne les compétences qui font leurs forces.



Quoi qu’il arrive, tout n’est qu’adaptation et ce que nous vivons aujourd'hui sera sûrement une simple page d’histoire dans nos livres scolaires dans 10 ans.



Libre à chacun de faire en sorte d’apprendre et d’évoluer suite à cette crise et voir la situation comme une opportunité pour mieux se construire ou se dire que tout est fini…



Europe Active choisit la première option !