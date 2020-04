JesuisAgentdevoyages - XVII. Anne et ses Voyages : "C'est dans les moments de crise qu'on reconnait ses vrais partenaires"

TourMaG.com - Avez-vous dû rapatrier des clients et comment cela s'est-il passé ?



Anne Jaouen : Oui, nous avions encore beaucoup de clients à l'étranger, globalement, nos prestataires ont été très réactifs et ont organisé rapidement les retours, mais d'autres ont été beaucoup désorganisés, laissant les clients sans réponse...



Nous avons fait le lien pour rassurer, pour les assister au mieux à distance.



Nous avions aussi de nombreux clients en vols secs, en Amérique Latine, et dans ce cas, nous sommes mandataires donc logiquement à part leur conseiller de s’inscrire sur le site Ariane, de contacter les ambassades de France sur place, et de voir avec les compagnies aériennes, notre rôle s'arrête là.



Je dis logiquement, car il me semble complètement impossible de laisser ces clients se débrouiller seuls, nous les avons accompagnés dans les démarches et recherches de nouveaux billets, même si bien entendu, ceux-ci ont été à leur charge.



TourMaG.com - Pensez-vous que vous allez pouvoir vous tirer de cette crise ?



Anne Jaouen : Je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Même si l'avenir est plus qu'incertain, je sais que nous avons la confiance de nos clients, et je suis sûre qu'une fois l'orage passé, ils reviendrons vers nous.



Nombre d'entre eux me l'ont encore dit aujourd'hui : c'est dans ces moments qu'on comprend encore plus l’intérêt de passer par une agence, plutôt que sur Internet. La relation que nous tissons avec nos clients depuis des années est la clé de notre survie, j'en suis convaincue.



Le tout est de réussir à tenir le cap quelques mois...



Même si les commandes sont presque à l'arrêt, quelques beaux projets se sont malgré tout confirmés ces derniers jours : voyage de noces en Polynésie, mini "tour de monde"... Une lueur d'espoir ? Oui, je veux y croire !



TourMaG.com - Diriez-vous que la solidarité est au rendez-vous ou que c’est plutôt chacun pour soi ?



Anne Jaouen : J'ai la chance, tout en étant une enseigne indépendante, de faire partie du réseau CEDIV, avec toute une équipe à mes côtés qui oeuvre sans relâche depuis des semaines pour nous aider, en matière de droit du tourisme, aérien ou social.



Mais aussi avec des visios régulièrement pour nous accompagner et nous conseiller, c'est une véritable famille professionnelle, à taille humaine, et c'est cela qui fait toute la différence.



Si j'avais été seule dans ces moments difficiles, je ne sais pas si j'aurais eu la force de me battre... Enfin, si je l'aurais eu, pour sauver mon entreprise qui est mon 3e "bébé", pour mes proches, pour ma salariée qui s'investit au quotidien à mes côtés, mais ça aurait sans nul doute été beaucoup plus compliqué.



Je vais reprendre le leitmotiv de notre présidente, Adriana Minchella : " Seul, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ".