Jet Airways : 3 repreneurs potentiels et une nouvelle date limite

D’après d’autres sources, un grand consortium russe (Far East Development Fund, le Fonds russe de développement de l’Extrême-Orient), basé à Moscou et étroitement lié au gouvernement russe, aurait également manifesté son intérêt au comité des créanciers de Jet Airways.



Ce dernier a décidé d’allonger une fois de plus le délai de manifestation d’intérêt. Prochaine échéance pour les 3 intéressés : le 10 mars 2020.



Cela fait désormais un an que l’ex plus grande compagnie aérienne indienne, qui volait en France en accord avec Air France, a stoppé ses opérations.



La plupart de ses anciens appareils et créneaux horaires ont déjà trouvé des repreneurs. A son apogée, la compagnie indienne détenait 20 à 30% des créneaux horaires des aéroports de Delhi et Mumbai et exploitait 115 appareils. 11 avions lui appartiennent toujours d’après les chiffres de CH Aviation.