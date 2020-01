Inde : Vistara s'agrandit et rêve d'Europe

Bientôt un an après la fin des opérations de Jet Airways, et alors qu’Air India prépare sa privatisation, les liaisons entre Europe et Inde se reconstruisent et Vistara pourrait bien saisir la balle au bond.



La compagnie indienne fondée en 2015 et dont une des deux maisons mères n’est autre que Singapore Airlines (l’autre étant Tata Sons) prévoit d’ajouter au moins 6 Boeing 787 neufs cette année à sa flotte, les premiers devant arriver en février et mars 2020. Un seul but à cette expansion :b[ ouvrir des premières lignes vers l’Europe, d'après ce que révèle le site spécialisé CH Aviation . ]b



Et si London Heathrow semble être sa priorité, une ligne entre New-Delhi et Paris devrait également voir le jour dans les mois à venir. De fait, depuis ce début d’année, Vistara est représenté en France par APG.



La compagnie relie déjà 34 ville asiatiques, exploitant plus de 200 vols par jour avec une flotte de 31 Airbus A320 et 9 Boeing 737-800 repris à la suite de la faillite de Jet Airways. Elle transporte déjà 20 millions de passagers annuellement sur son réseau intérieur.