#JevendslaFrance & l'Outremer : le replay et le sondage de satisfaction

prochaine séance le 9 mars 2021 avec les Réceptifs France

Vous étiez plus de 350 à participer, ce mardi 16 février 2021, au LIVE #JevendslaFrance & l'Outremer. Manifestement, le sujet vous a plus, si on en juge par le nombre des témoignages de satisfaction reçus avant, pendant et après l'événement. Nous avions choisi des interlocuteurs très représentatifs au niveau institutionnel comme au niveau de la Distribution. Pour tous ceux qui n'ont pu assister, voici la séance de rattrapage doublée d'un sondage de satisfaction.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 17 Février 2021



- Comment organiser cette année la vente de la France dans un contexte sanitaire toujours aussi indécis ?

- Quels seront les enjeux pour les réseaux de distribution, confrontés à la problématique des avoirs ?

- Quelle sera l’offre disponible en portefeuille ?

- Quels outils technologiques ?

- Comment les Voyagistes réagiront-ils ?

- Comment les institutionnels soutiendront-ils le réseau de distribution ?



Voilà quelques-unes des questions au cœur des débats de ce premier LIVE #JevendslaFrance & l'Outremer, du 16 février 2021 à 10h.



Ce premier débat #JeVendslaFrance & les DOM-TOM a été grâce à vous un franc succès. En effet, vous avez été plusieurs centaines à avoir pris part à l'événement et nous vous en remercions. Vous pouvez vivre ou revivre ce débat avec le replay disponible sur notre chaîne YouTube, TourMaG TV.



Nous comptons également sur vos précieux retours, via un court questionnaire (ci dessous). L’aventure continue dès le 9 mars prochain, avec un Restez connectés et inscrivez-vous d'ores et déjà... les places sont chères !



nouveau débat et une nouvelle thématique

LES INTERVENANTS - Loic Chovelon, directeur du CRT région SUD

- Lucien Salemi, président de EdV Méditerranée

- Guillaume Linton, président d'ASIA

- Marc Thépot, président de l’Office de tourisme de Marseille

- Adriana Minchella, présidente du CEDIV

- Jean-Charles Franchomme, représentant CMDV



Débat animé par Céline Eymery, Rédactrice en chef et Jean da Luz, Directeur de la Rédaction de TourMaG.com



En Partenariat avec EdV Méditerranée et le CMDV (Collectif de Défense des Métiers du Voyage)

VOTRE AVIS NOUS INTRESSE : CLIQUEZ SUR LA PHOTO POUR REPONDRE AU SONDAGE



Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en cliquant sur ce lien : register.gotowebinar.com/register/7058540707474745102

