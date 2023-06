Jordanie : Ayla, nouvelle station balnéaire de luxe de la Mer Rouge

Family Package

Les visiteurs à fort pouvoir d'achat y trouveront les installations sélect dont ils sont familiers. Pour commencer, le Hyatt Regency Aqaba Ayla qui bénéficie d'un emplacement privilégié en bord de mer, offre un accès facile à la plage et une vue imprenable sur la Mer Rouge.Ses, comptent, toutes, une terrasse privative. Toutes sont climatisées et équipées d'une télévision à écran plat, d'un minibar, d'un coffre-fort, et d'un accès Internet haut débit.L'hôtel dispose aussi d'uneQuant à son, le restaurant principal proposant de la cuisine internationale, un autre restaurant des plats jordaniens. Des repas en plein air sont servis dans le café au bord de la piscine et un bar propose des boissons rafraîchissantes.Pour ceux qui recherchent un hébergement haut de gamme mais n'ont pas envie d'aller à l'hôtel,spacieux, lumineux, fonctionnels et meublés (avec une, deux, trois et quatre chambres) avec vue sur la Marina.Ses appartements offrent aux résidents la possibilité de bénéficier de tous les services hôteliers possibles.comme le «» qui comprend les petits déjeuners dans les restaurants partenaires de la résidence, des tarifs réduits sur les locations de vélos, un dîner dans un restaurant, une place de parking à l'arrivée, des jeux et livres offerts pour les enfants. D’autres offres sont également disponibles comme le «» pour le golf ou encore le «» pour séjourner dans la villa présidentielle avec accès à la plage privée et une croisière pour 10 personnes d’une heure sur un yacht privé.Ce parcours de golf qui s'affiche respectueux de l'environnement a été conçu par Greg Norman - connu sous le nom de "" pour avoir remporté plus de 90 tournois dans le monde- est réputé pour sa qualité et a été primé à plusieurs reprises.