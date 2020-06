Julie Avenel, Vice-présidente division Consulting d’American Express Global Business Travel

Dans ce nouveau rôle, Julie dirigera la division internationale dédiée au conseil chez Amex GBT et dépendra directement de Drew Crawley, Chief Commercial Officer.



Basée en France, Julie Avenel travaille pour Amex GBT depuis plus de neuf ans et a auparavant été Directrice des relations avec les partenaires internationaux pour la région EMEA.



Avant de rejoindre Amex GBT, elle a occupé des fonctions d’analyste en conseil en gestion au Boston Consulting Group et a travaillé pour le groupe Accor.