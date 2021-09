American Express GBT et Cvent lancent une initiative RSE pour le sourcing hôtelier Une série de questions autour du sourcing pour aider à promouvoir la RSE

American Express GBT et Cvent ont élaboré une série de questions autour du sourcing hôtelier, pour aider à promouvoir la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) dans le secteur des voyages d'affaires et des séminaires.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 8 Septembre 2021

American Express Global Business Travel et Cvent lancent une initiative RSE pour le sourcing hôtelier.



Les deux partenaires ont élaboré une nouvelle série de questions autour du sourcing pour aider à promouvoir la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) dans le secteur des voyages d'affaires et des séminaires.



" Les nouvelles questions visent à normaliser et à accroître la disponibilité des données relatives à la durabilité, la diversité, l'équité et l'inclusion (DE&I) partagées par les hôtels et autres sites , indique American Express GBT dans un communiqué.



L'initiative, développée par l'équipe Global Business Consulting (GBC) de GBT et Cvent, en collaboration avec des parties prenantes de l'écosystème, rend le processus de collecte et d'échange d'informations plus efficace à l'heure où les gestionnaires de voyages d'affaires et les fournisseurs approchent la saison 2022 du sourcing hôtelier.



Les hôtels bénéficieront ainsi d'une réduction du nombre d'heures nécessaires pour répondre aux demandes personnalisées des clients. "

Les questions RSE disponibles dans Cvent Transient à partir de septembre Pour élaborer les questions, Cvent et l'équipe GBC de GBT se sont entretenus avec des entreprises, des marques hôtelières de renommée mondiale, des sociétés de gestion de voyages (TMC) ainsi que des cabinets de conseil.



Ce travail a nécessité plus de trois mois d'entretiens afin de déterminer les informations les plus utiles pour atteindre les objectifs de durabilité et de DE&I.



Les questions finales complètent le module de RSE dans le format de l'appel d'offres GBTA 2013 et seront prises en charge dans Cvent Transient pour être utilisées par les acheteurs professionnels.



Les questions, qui portent sur les émissions carbone et les caractéristiques démographiques des dirigeants, permettent au secteur de soutenir des stratégies d'entreprise en matière de durabilité environnementale et de diversité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.



Les fournisseurs hôteliers répondent aux 47 questions supplémentaires dans une section spécifique dans la solution Cvent Transient.



Les chaînes hôtelières peuvent également travailler avec les établissements pour collecter les informations et les importer dans leurs profils respectifs.



Les Travel Managers peuvent ensuite utiliser la fonctionnalité de reporting de Cvent pour évaluer les réponses des fournisseurs ainsi que les informations reçues lors du processus d’appel d’offre, afin de mieux aligner les décisions d'achat sur les objectifs RSE de leur organisation.



Les questions RSE mises à jour ont été communiquées aux hôteliers en juillet et seront disponibles pour les acheteurs dans Cvent Transient à partir de septembre pour être utilisées pendant la saison 2022 de sourcing hôtelier.

