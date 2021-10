American Express GBT : l'offre de Renfe intégrée dans Neo en Espagne Les utilisateurs de Neo peuvent déposer des notes de frais numériques

Envoyer à un ami Version imprimable Partager cet article

American Express GBT lance de nouvelles fonctionnalités dans sa plateforme Neo en Espagne : ses utilisateurs pourront désormais déposer des notes de frais numériques certifiées pour demander le remboursement de leurs frais de voyage et réserver des billets de train Renfe en ligne.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 15 Octobre 2021

American Express Global Business Travel (GBT) annonce le lancement de deux fonctionnalités dans Neo, la plateforme qui aide les entreprises à optimiser les processus de gestion des voyages, pour ses clients en Espagne.



" Les utilisateurs de Neo pourront désormais déposer des notes de frais numériques certifiées pour demander le remboursement de leurs frais de voyage et réserver des billets de train Renfe en ligne , indique American Express dans un communiqué.



Ces deux évolutions permettront aux utilisateurs de Neo en Espagne de gérer leurs déplacements de bout-en-bout avec des réservations en ligne et des notes de frais digitales. "



En effet, la plateforme Neo, spécialisée dans les solutions numériques de réservation et de gestion des notes de frais en Europe, a été certifié par l'autorité fiscale espagnole, l'Agencia Tributaria Española (AEAT), permettant ainsi aux utilisateurs d’avoir la possibilité de remplir les notes de frais sans papier.



Quant au partenariat avec Renfe, les utilisateurs de Neo en Espagne peuvent désormais réserver leurs billets de train, leurs voyages en avion et voiture ainsi que leurs hôtels via le même outil digital.



Lu 166 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Les grands défis du tourisme d'affaires MICE : "tous les salons et événements deviendront-ils numériques ?"