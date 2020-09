Kayak : dégringolade des recherches vols et hôtels sur l'international cet été

Avec la rentrée scolaire et la fin de l'été, l'heure est aux bilans. Kayak a publié le sien. Le comparateur, crise liée au covid oblige, constate une baisse de 64% des recherches à l'international de vols et et de 67% pour les hôtels.



Toutefois les internautes ne sont pas restés inactifs. Ils se sont tournés vers les destinations européennes, plus proches et plus accessibles.



Au total, dans le top 10 des recherches de vols en France et à l’étranger, 5 destinations françaises rivalisent avec 4 destinations européennes et la Tunisie :



1. Ajaccio, Corse, France

2. Nice, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France

3. Bastia, Corse, France

4. Lisbonne, Région de Lisbonne, Portugal

5. Porto, Région Nord, Portugal

6. Figari, Corse, France

7. Tunis, Tunis, Tunisie

8. Athenes, Région d’Athènes Centre

9. Barcelone, Catalogne, Espagne

10. Marseille, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France