L'Alabama, la perle du Sud des États-Unis

Entretien avec Lee Sentell, Directeur d’Alabama Travel.



Rédigé par Brand USA le Jeudi 7 Novembre 2024

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre destination ? L’Alabama est une terre d’histoire, de culture, de musique et d’aventure, dans un cadre magnifique entre plages et montagnes. On aime ses restaurants qui servent une délicieuse cuisine au barbecue et des fruits de mer frais achetés dans les villages de pêcheurs. Ses musées couvrent des thèmes variés, allant des droits civiques à l’histoire de la musique, en passant par les voitures puissantes et les navettes spatiales.

L'Alabama, berceau du mouvement des droits civiques, offre un voyage profondément émouvant et éducatif à travers son rôle central dans l'évolution de l'histoire américaine.



Mais l'État offre également de nombreux joyaux cachés à découvrir. Par exemple, peu de gens savent que l’on y trouve des plages de sable blanc, avec de nombreuses activités à pratiquer. En fait, l'État est la destination idéale pour tout vacancier en quête de nature, souhaitant combiner activités culturelles et grands espaces : 23 lacs, 21 parcs d'État, plus de 4 000 grottes, des montagnes et même une station de ski - tout y est.



Quels sont les 3 incontournables de la destination ? ● L'histoire de la musique à The Shoals

Dans le nord de l'Alabama, la région touristique des Shoals a attiré de grands artistes tels qu'Otis Redding, Aretha Franklin et les Rolling Stones pour enregistrer leur musique. Une visite au Muscle Shoals Sound Studio à Sheffield et au Fame Recording Studio à Muscle Shoals permet aux visiteurs d'apprécier pleinement l'héritage musical de la région. À Tuscumbia, ils peuvent découvrir les racines musicales de l'État à l'Alabama Music Hall of Fame, où ils trouveront des souvenirs, des expositions et un superbe juke-box de trois mètres de haut entièrement fonctionnel. Pour les amateurs de blues, un détour par Florence s'impose pour admirer les souvenirs et les expositions en l'honneur du créateur du blues au W.C. Handy Birthplace, Museum & Library.



● Sentier des droits civiques

L'Alabama, berceau du mouvement des droits civiques, offre un voyage profondément émouvant et éducatif à travers le rôle central qu'il a joué dans l'évolution de l'histoire américaine. Cet État, riche en monuments historiques, est une destination essentielle pour tous ceux qui souhaitent se plonger dans les histoires et les luttes qui ont alimenté le combat pour l'égalité. Le sentier des droits civiques de l'Alabama comprend plus de 40 sites répartis dans tout l'État. Chaque site raconte l'histoire et retrace les pas des pionniers des droits civiques tels que Rosa Parks et le Dr Martin Luther King Jr.

Grâce à l'application innovante « Civil Rights », les visiteurs peuvent explorer les sites de l'Alabama consacrés aux droits civiques, du musée Rosa Parks à l'institut des droits civiques de Birmingham, ou marcher sur l'emblématique pont Edmund Pettus à Selma.



● Découvrez le berceau du Mardi Gras

La ville côtière de Mobile a une longue tradition de fête. C'est ici que s'est tenu le premier festival américain du Mardi Gras en 1703. Aujourd'hui, ces festivités attirent près d'un million de visiteurs chaque année. Dans le Mardi Gras Park de Mobile, les statues colorées des principaux personnages du Mardi Gras sont alignées. Environ 850 000 personnes participent chaque année à des dizaines de défilés, de fêtes et d'autres événements carnavalesques à Mobile. Le jour même du Mardi Gras, six défilés ont lieu, dont ceux des sociétés festives et carnavalesques Order of Athena et Knights of Revelry, qui organisent également des réceptions et des bals en soirée. Cet événement familial comprend des groupes de jazz, des chars colorés et, bien sûr, la possibilité d'attraper des colliers de perles et des jouets. A ne pas manquer, le défilé de l'Ordre des Mythes, à partir de 18 heures, avec ses chars illuminés

Tout au long de l'année, les visiteurs peuvent se plonger dans l'histoire du Mardi Gras au Mobile Carnival Museum.



Le saviez-vous ?

En évoquant l’Alabama, plages immaculées et eaux limpides ne viennent pas spontanément à l’esprit. Pourtant, cet État du Sud avec son histoire fascinante et son riche patrimoine culturel, possède 52 kilomètres de littoral de sable blanc, avec de nombreuses activités à pratiquer : pêche, surf, kayak, découverte de la faune et de la flore, les plages de l'Alabama ont beaucoup à offrir.





Quelle est votre grande nouveauté pour 2025 ? Autre nouveauté 2025 : Amtrak revient à Mobile après 20 ans de pause, en redémarrant son service ferroviaire entre Mobile et la Nouvelle-Orléans, à raison de 2 rotations par jour à compter du printemps 2025. Une fois lancé, les passagers peuvent s'attendre à un itinéraire pittoresque avec des vues sur la côte et notamment le lac Pontchartrain, ainsi qu'à l'accès à de charmantes villes côtières tout au long du trajet. Une excellente opportunité de visiter les deux États du Sud, avec un combiné des deux villes les plus festives des US.

Avez-vous des conseils à donner aux voyageurs français ?

2025 sera l’année des sentiers en Alabama. A cette occasion, 25 nouveaux sentiers thématiques verront le jour, en plus des nombreux sentiers déjà existants. Les visiteurs pourront suivre le sentier thématique de leur choix comme par exemple : les peintures murales, les barbecues, les vignobles, la gastronomie, les jardins, sur les traces de Hank Williams… Plus d’informations sur : alabama.travel

Pour en savoir plus : alabama.travel

Lu 153 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Orlando, la capitale des parcs d’attraction Tampa Bay, l’autre Floride