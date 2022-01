L’Alsace conduit la rénovation de son écomusée textile à Wesserling pour 2023

Un premier musée du Textile et des techniques qui ont fait la réputation de Wesserling dans le monde ouvre en 1996 et les jardins sont magnifiquement entretenus pour proposer un Jardin remarquable, un potager, un parc à l’anglaise et d’autres variations. Un ancien bâtiment sert de cadre à l’explication des techniques d’impression et les bâtiments industriels désaffectés racontent l’évolution du site à travers une déambulation commentée.



Le département a souhaité conduire un projet d’envergure en restaurant complètement le château aujourd’hui à l’abandon, qui sera le point de départ d’une nouvelle approche muséale avec un parcours d’environ un kilomètre rejoignant les jardins, la ferme et le parc rural, la grande chaufferie, le laboratoire et le « café turbines ».



A la fois historique, culturel et pédagogique, le projet ambitionne de dépasser la seule histoire de Wesserling et de la vallée pour raconter trois siècles d’aventure textile dans les Vosges et dans le Haut-Rhin, incluant Mulhouse, « la Manchester française ».



Ce projet est évalué à plus de 5 millions d’euros et se veut un exemple national de revitalisation touristique d’un site industriel. Il été sélectionné comme l’un de ceux qui vont bénéficier des fonds récoltés par le loto du Patrimoine, avec une dotation de 400 000 euros.



Ouverture prévue courant 2023.

Il est aussi soutenu par la Fondation du Patrimoine Alsace et la Communauté de Communes de la Vallée de Saint-Amarin.