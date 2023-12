L’Amazonie bolivienne en flammes rêve de tourisme

Comment vous êtes-vous défendus ?

Le tourisme est-il un outil utile dans ce contexte ?

Nous nous sommes organisés en groupes, hommes, femmes et enfants, pour lutter contre les flammes et ouvrir des pares-feux avec nos pelles et nos machettes. Nous avons travaillé plus d’un mois parce que notre territoire est vaste. On commençait très tôt le matin, seules quelques femmes restaient au village pour cuisiner pour tout le monde. Ça a fonctionné dans une certaine mesure mais l’incendie continue.Pour nous le tourisme est très important : il protège la culture Moseten et génère des revenus pour nos familles. Maintenant que nous avons perdu nos cultures vivrières nous comptons sur le tourisme pour nous en sortir jusqu’à ce qu’on puisse faire repartir nos plantations. Tous les hermanos (frères) visiteurs sont bienvenus pour connaître notre réalité, notre culture et toutes les richesses que nous avons autour de nous. Les agences comme Terra Andina sont les seuls qui nous ont apporté une aide d’urgence. Le gouvernement a bien envoyé des soldats pour lutter contre l’incendie mais c’est nous qui devions les nourrir alors que nous n’avions rien ! Toute la communauté est reconnaissante et espère pouvoir reprendre le tourisme au plus vite.