L’Angemont, 1er cabaret de la Meuse, agite ses plumes à deux pas de Verdun

Le chemin est encore long à parcourir pour L’Angemont, mais les bases sont assez similaires. Un ancien restaurant dans un village de 500 âmes, Ancemont, à 15 kilomètres à peine de Verdun, plus connu pour son Mémorial et son champ de bataille que pour ses travestis et ses danseuses de cancan.L’expérience aussi est au rendez-vous puisqu’Elodie a été restauratrice dans ce même village et qu’elle exerce désormais sur les quais de la Meuse à Verdun. Quant à Yohan, il dirige un cabaret parisien dans le 11e, l’Artishow, qui passe pour le meilleur établissement transformiste de la capitale.Leurs talents réunis semblent donner raison à leur ambition. Certes la salle n’est pas Le Lido et le show ne dure qu’une heure pour 5 à 6 prestations d’artistes, mais le bouche-à-oreille fonctionne déjà bien et que la soirée de Saint-Valentin a fait le plein. Les commentaires sont plutôt élogieux sur la qualité du spectacle et les réservations vont bon train.A l’instar de l’Ange Bleu de Bordeaux, le Grain de Folie d’Artigues, La Cloche de Nantes ou le Breizh Paradise de Guipava en Finistère, les cabarets de province ont de moins en moins à rougir de la comparaison avec leurs aînés des Champs-Elysées ou de Montmartre.