Tourisme de mémoire : réouverture du Mémorial de Verdun tout en poésie

A l'occasion de l’ouverture de la saison culturelle 2022 du Mémorial de Verdun, le 20 février prochain, deux femmes - la soprano Françoise Masset et la pianiste Anne Le Bozec - feront découvrir des mélodies écrites à Verdun et sur Verdun où nombre de compositeurs, musiciens et poètes furent mobilisés.



Les œuvres rassemblées dans ce programme franco-allemand constituent un reflet sonore et affectif de cet épisode crucial de la Première Guerre mondiale puisqu’elles furent composées pour la plupart de 1915 à 1916 par des poètes ou des musiciens qui combattirent à Verdun.