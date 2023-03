L’Angleterre : LA destination proche pour vos groupes et FITs avec Abbey Ireland & UK

1. Circuit « So British » pour les groupes.

Il nous a paru tout à fait opportun de mettre en lumière cette Angleterre méconnue des clients :La capitale est certes un très bon point de départ et/ou arrivée, mais les séjours proposés peuvent tout à fait se combiner avec d’autres villes alentours, ou s’ajouter à un circuit de quelques jours traversant la campagne anglaise, les petits villages typiques, mais aussi un très grand nombre de sites culturels, historiques et même classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.Nous vous présentons 3 de nos circuits préférés :Vos groupes sont déjà partis en Ecosse, en Irlande ? Ils sont à la recherche de circuits culturels, de grands sites historiques ? L’Angleterre est un de nos voisins les plus proches et regorge de grands noms, de sites incontournables, auxquels beaucoup ne pensent pas forcément.Windsor et son château, une des résidences officielles de Sa Majesté le Roi ; la cathédrale de Salisbury, bijou d’architecture gothique ; Stratford-upon-Avon, ville qui a vu naitre William Shakespeare ; mais aussi de très nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO comme Stonehenge, la ville de Bath, le palais de Blenheim ou encore le méridien de Greenwich à Londres.Ce sont tous ces sites que nous proposons à vos clients au cours d’un circuit en 7 jours.