Appli mobile TourMaG



L’Ecosse et l’Irlande en départs garantis chez Quartier Libre

Envoyer à un ami Partager cet article

Les Tour Opérateurs qui s’engagent sur des départs garantis ne sont plus légion. Quartier Libre choisit d’être de ceux-là. Une prise de risque calculée pour le spécialiste des circuits en Europe du Nord et Méditerranée depuis sa création en 1992.

Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 30 Janvier 2023

Ecosse et Irlande avec des départs garantis et plus de 30 aéroports Pour Stéphane Dossetto, le Directeur commercial de Quartier Libre, s’engager est une preuve de la confiance dans ses produits et dans le réseau de distribution, il explique : « Nous proposons une grande profondeur de dates de départs. Par exemple notre best-seller Balade Irlandaise est disponible tous les jeudi de mai à octobre.



Tous nos circuits sont en départs garantis, en pension complète, avec nos propres guides confirmés Quartier Libre, le plus souvent avec le logement en centre-ville, des déjeuners typiques, et toutes les visites incluses » .



Il ajoute : « Quartier Libre c’est également une profondeur de Gamme. Pour l’Irlande nous proposons 4 circuits, deux sur l’Ecosse et deux combinés Ecosse Irlande. De quoi satisfaire toutes les curiosités.



Nous nous appuyons également sur les stocks terrestres, Quartier Libre est engagé jusqu’à 5 autocars par semaine sur l’Irlande et 4 pour l’Ecosse ».

Il complète : « En plus de tout cela nous offrons à nos clients des départs au plus près de chez eux en proposant pas moins de 31 aéroports. Ces possibilités sont davantage mises en avant sur notre nouveau site BtB avec notre système open package où vous choisissez les vols de vos clients avec 20 propositions. Vous avez une pluralité de choix tels que le vol le moins cher, le plus direct, les lowcost ou le choix des horaires » .



Il conclut : « Ces efforts sont connus par nos clients mais mon rôle est de faire connaître ce savoir-faire aux agences qui n’ont pas encore travaillé avec nous. Je n’oublie pas non plus les groupes pour lesquels nous avons renforcé nos équipes, c’est d’autant plus important que les demandes s’intensifient en ce début d’année ».



L’Ecosse a le vent en poupe ● 4 Circuits Accompagnés en départs garantis pour découvrir toutes les merveilles de l’Écosse de 7 à 16 jours. Les adeptes de voyages en groupe vont avoir l’embarras du choix.



Parmi eux, les deux circuits historiques de notre production que sont les « Îles et Highlands » et le « Grand tour d’Écosse ».



« Îles et Highlands », en 8j/7n, vous transportera dans un autre univers des Highlands à Édimbourg. Il vous permettra aussi de voir les îles sauvages de Skye et Bute. Un subtil équilibre entre châteaux et îles, terre et mer, nature et culture.



« Grand tour d’Écosse » sillonne le pays d’ouest en est en 10j/9n. Un programme d’exception puisqu’il vous emportera jusqu’à Lewis et Harris, la plus reculée des îles Hébrides extérieures. Les adeptes de visites citadines seront également comblés avec le triptyque Glasgow, Aberdeen, Édimbourg.



Les 2 autres circuits « Vision celtique » et la « Grande traversée celte » sont des combinés Écosse-Irlande en 13 et 16 jours.



● 5 autotours vous permettront de flâner en toute liberté sur cette terre de mystères entre 8 et 15 jours afin que chacun puisse choisir en fonction du temps ou des moyens dont il dispose.

L’Irlande toujours en tête des ventes ● Avec 4 circuits accompagnés : vous trouverez forcément celui qui vous correspond



A tout seigneur, tout honneur avec la Balade Irlandaise. Le best-seller pour une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.



Le Grand Tour d’Irlande, en 11j/10n, vous permettra de visiter les deux capitales de l’île, Dublin et Belfast. L’histoire palpitante et mouvementée des deux Irlande n’aura plus de secret pour vous avec, cherry on the cake, une découverte des fameuses îles d’Aran.



L’Evasion gaélique ; 8j/7n entre les terres médiévales de l’est, la région désertique du Burren et le sauvage Connemara. L’occasion de visiter une ferme typique, le Rocher de Cashel et le château de Trim. Et aussi de déguster bières locales et irish scones, parce que la découverte se fait également avec les papilles.





● 5 autotours pour flâner en toute liberté sans se soucier de l’organisation



L’Ouest et Dublin, 8j/7n pour voir les incontournables de l’ile d’Emeraude.



Paysages du Nord, 8j/7n à sillonner les lieux bien connus des cinéphiles et fans de séries comme Titanic et Game of Thrones.



Avec le Road Trip Irlandais, les plus belles routes d’Irlande vous attendent de Loop Head à Sky Road en passant par Achill Island dans ce 8j/7n



Irlande 360° pour faire le tour des deux Irlande en 11 jours



Si vous avez la chance de pouvoir partir 15 jours Immersion en terres celtes vous transportera entre les incontournables et les lieux plus confidentiels.



Notre catalogue et notre site sont là pour vous accompagner



N’attendez pas pour le feuilleter,



L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur



Stéphane conclut : « La diversité de notre offre, la qualité de service et nos engagements aériens et terrestres ne sont plus à prouver. Notre action au quotidien est de faire en sorte de toujours mériter la confiance dont nous honorent nos clients » .

Ce catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.N’attendez pas pour le feuilleter, le catalogue en ligne vous attend ici L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro . L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone).Stéphane conclut :

Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.



Mail : agences@quartier-libre.fr

Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro

Tél : 04.78.53.39.28 est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.04.78.53.39.28

Lu 152 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Chez TUI, les clients voyagent avec le sourire ! 2022, une année forte en rebondissements pour Travel-Insight !