"L'Europe veut permettre aux États de soutenir les transports moins polluants"

" Nous voulons permettre aux États membres de soutenir plus facilement les solutions de transport moins polluantes et plus durables que le transport exclusivement routier, comme le transport ferroviaire, intermodal et par voies navigables intérieures.



En effet, les consommateurs ont besoin de choix en ce qui concerne les modes de transport et la mobilité à faibles émissions, " a expliqué Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.



L'absence d'interopérabilité de longue date, de même que la forte nécessité d'accroître la numérisation, freinent le développement de services ferroviaires transfrontières homogènes.



L'adoption des nouvelles lignes directrices concernant le secteur ferroviaire est prévue pour la fin de 2023.