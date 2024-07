L’IA : le secret d’USSIM Vacances pour réduire plus de 100 appels par semaine

Mais la collaboration avec HiJiffy n'a pas seulement transformé l'expérience client, elle a également permis de booster les réservations directes d'USSIM Vacances. En neuf mois seulement, le groupe hôtelier a enregistré une augmentation des réservations directes, générant un chiffre d'affaires supplémentaire de plus de 27 500€.



Un élément de plus qui vient confirmer la pertinence de la mise en place de la solution, devenue désormais indispensable. “ Après son utilisation, on ne peut plus s’en passer. L’outil HiJiffy apporte un véritable confort de travail et une utilisation optimale ”, conclut Nathan Soetaert.



Pour Brieuc Raynaud-Gastineau, Adjoint du Directeur Général chez USSIM Vacances, les résultats obtenus ne sont pas seulement dus à l'efficacité de l'IA, mais également au soutien apporté par l'équipe de la société technologique : “ Au final, c’est l’humain derrière l’IA qui rend HiJiffy si appréciable ! ”



La réussite de la collaboration entre USSIM Vacances et HiJiffy démontre que l'adoption de l'IA conversationnelle peut révolutionner l'expérience client dans l'hôtellerie. Cette histoire à succès n'est pas isolée, mais illustre une tendance grandissante parmi les établissements hôteliers, cherchant à optimiser leur efficacité opérationnelle pour rester en tête dans un secteur en constante évolution.