L'Office du Tourisme de Malte et Air Malta vous donnent rendez-vous au Ditex 2022

Malte, la destination de proximité qui rassure.

La desserte de Malte, en vol direct depuis de nombreux aéroports français, est un atout considérable pour le marché français, et a largement contribué à redynamiser les arrivées françaises en 2021.

L’Office du Tourisme de Malte en France a donc à cœur de communiquer au plus près des publics et des professionnels du tourisme, en multipliant les opportunités de communication en région. Leur participation au DITEX 2022 s’inscrit dans cette dynamique.

La compagnie aérienne nationale, Air Malta souhaite en 2022 renforcer les partenariats avec les acteurs locaux du tourisme dans le sud : une proximité qui jusqu’à ce jour a permis à la compagnie aérienne de consolider de bons remplissages, notamment pour ses vols au départ de Lyon, opérés été comme hiver.



2021, l’année de la résilience !

Après une année record en 2019 (239,000 français), et malgré les deux années de pandémie qui ont suivi, l’engouement des français pour Malte ne s’est pas tari… bien au contraire !

Malte s’est imposée comme une destination de choix en Méditerranée : à la fois proche et accessible, tout en étant très dépaysante et surtout membre de l’Union Européenne : un tableau rassurant pour de nombreux voyageurs.

Si la progression des visiteurs français a été fulgurante (+ 89% en 2021 vs 2020), Malte ne perd pas de vue son principal objectif : maintenir cette belle dynamique et recouvrer au plus vite les niveaux records de 2019.

Une ambition que l’OT de Malte et Air Malta partageront avec les professionnels du tourisme, lors de la prochaine édition du DITEX.