L’Office du tourisme du Costa Rica, représenté par Indigo Unlimited, à la rencontre des partenaires lors du salon IFTM

Cette année, l’Institut Costaricien du Tourisme (ICT) n’aura pas de stand en son nom, mais sera présent durant toute la durée du salon avec l’agence Indigo Unlimited. De nombreux rendez-vous avec les partenaires aériens, tour-opérateurs et journalistes auront lieu pendant ces trois jours d’échanges et de rencontres, dans le but de créer de nouvelles synergies et d’établir de nouveaux contacts au sein du secteur.



La destination, qui jouit d’un fort succès auprès des voyageurs français, est en pleine reprise des activités au sein du secteur touristique, après deux années de pandémie. Au premier semestre de l’année 2022, plus de 44 000 français se sont rendus au Costa Rica, plaçant ainsi la France au rang du 3ème marché européen en termes d’arrivées.



Pour célébrer cette reprise des activités et des événements en présentiel, Indigo Unlimited, l’Institut Costaricien du Tourisme (ICT) et l’Ambassade du Costa Rica en France ont organisé en avril dernier une exposition photographique sur les grilles de l’hôtel de ville de Paris, afin de promouvoir la richesse naturelle du Costa Rica à travers ses arbres, et célébrer l’amitié entre les deux nations.



Dans la continuité de ces événements, en juillet dernier, la « semaine française au Costa Rica » a été organisée : une initiative mise en place par la Chambre de commerce et d’industrie France-Costa Rica (CCI), l’ambassade de France au Costa Rica et l’Institut Costaricien du Tourisme, visant à promouvoir le pays en tant que destination de voyage idéale pour les français et mettre en avant un autre de ses piliers : la gastronomie.



De nombreux autres événements auront lieu tout au long de l’année, avec l’organisation d’une exposition photographique à la Fondation GoodPlanet les 22 et 23 octobre prochains.