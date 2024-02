L'émerveillement sur terre : Après les Sea Destinations, Costa investit dans les Land Destinations

En combinant des expériences sur mesure, un choix amélioré et un rapport qualité-prix imbattable, de Costa inaugure une nouvelle ère dans les excursions de croisière en Méditerranée.



Rédigé par Costa Croisières le Lundi 19 Février 2024

Après avoir présenté une innovation majeure dans ses itinéraires avec l’introduction des Sea Destinations où le navire s’arrête dans la mer pour offrir des expériences incroyables, Costa innove de nouveau et révolutionne la façon dont les voyageurs découvrent la Méditerranée avec son nouveau forfait My Explorations. Ce forfait de 3 excursions innovant portant sur les croisières de 7 jours en Méditerranée, élaboré méticuleusement en fonction des informations clients approfondies et des enquêtes, promet une exploration sans pareille des lieux emblématiques de la région. Conçu en tenant compte des besoins divers des voyageurs modernes, My Explorations offre une gamme de nouvelles expériences qui permettent aux passagers de plonger encore mieux au cœur de chaque destination avec flexibilité et liberté pour la modique somme de seulement 129€ par adulte.



Nouvelles expériences : une approche sur mesure et flexible Un des points forts du forfait My Explorations est sa focalisation sur les besoins des voyageurs chevronnés et de ceux qui recherchent des expériences uniques et hors des sentiers battus. Ciblant les individus qui ont déjà visité la destination ou ceux qui n'achètent pas traditionnellement d'excursions, ces nouvelles expériences offrent une perspective nouvelle sur des lieux familiers. S'appuyant sur les recommandations des clients passés, ces expériences sélectionnées offrent une immersion plus profonde dans la culture et le patrimoine de chaque destination. Seules les excursions ayant reçues les meilleures notes par nos clients ont été incluses. Des joyaux cachés aux monuments bien connus, les voyageurs peuvent personnaliser leur itinéraire selon leurs intérêts et préférences, garantissant un voyage vraiment inoubliable.



En plus d'offrir de nouvelles expériences, le nouveau forfait My Explorations introduit une gamme d'options en petits groupes pour répondre à une demande de nos voyageurs. Pour les voyageurs ayant des besoins spécifiques, tels que les familles ou ceux qui préfèrent des excursions plus petites et plus intimes, c’est la solution parfaite. En limitant la taille des groupes à 20 ou 25 personnes maximum, Costa veille à ce que chaque voyageur reçoive une attention et des soins personnalisés, permettant aux voyageurs de se connecter avec leur environnement de manière plus profonde. Cette approche est particulièrement attrayante pour ceux qui valorisent la qualité plutôt que la quantité et recherchent une expérience de voyage plus authentique et immersive.



Nouveau choix : créer des souvenirs inoubliables à un nouveau prix imbattable En sélectionnant trois excursions parmi un portefeuille soigneusement sélectionné, les passagers peuvent explorer des endroits inconnus ou inaccessibles, découvrir les trésors incontournables ou simplement visiter une attraction et ensuite opter de découvrir ensuite la destination à son rythme non accompagné.



Le forfait My Explorations de Costa offre non seulement une expérience de voyage améliorée et sur mesure, mais représente également un rapport qualité-prix imbattable. Avec un prix compétitif de seulement 129€ par adulte en tarif SUPER ALL INCLUSIVE, contre 179€ auparavant, les voyageurs peuvent bénéficier d'économies significatives sans compromettre la qualité ou le choix.



Exemples de nos meilleures excursions, désormais en groupes réduits A Barcelone, une de ces excursions en groupe réduit vous invite à découvrir la véritable essence de la ville. On vous emmène d'abord dans le quartier élégant d'El Born, imprégné de musique et d'architecture, où vous visiterez le Palais de la Musique Catalane et l'église de Santa Maria del Mar, deux joyaux du gothique catalan. Vous découvrirez ensuite le Barrio Gótico en levant les yeux vers les chefs-d'œuvre architecturaux qui ornent ses rues, témoins de son riche passé romain. Pour terminer cette plongée dans Barcelone et ses rues, une dégustation typique de la Catalogne vous attend : tortilla et jambon serrano, pour savourer l'authenticité culinaire de la région et compléter cette expérience immersive dans la culture catalane.



Naples et qui souhaitent se plonger dans des recoins plus confidentiels des destinations, c’est la visite du Rione Sanità, le « quartier de la santé » de Naples. Une visite où la dimension du groupe vous permettra d’autant plus vous immerger dans l’âme vibrante du quartier qui respire la napolitanité et le courage à chaque coin de rue. Accompagné par un guide local passionné, explorez les églises majestueuses et les ruelles vivantes où le linge sèche au vent. Les couleurs des édifices et des fresques murales dédiées aux héros de la ville, dont Maradonna, captiveront vos sens, tout comme les saveurs typiques de Naples égayeront votre palais, avec notamment une dégustation de café dans la plus pure tradition.



Maintenant est le moment parfait pour embarquer dans cette expérience unique ! Profitez de notre promo Saint Valentin avant le 25 février et votre moitié paie moitié avec -50% sur le deuxième passager et rejoignez-nous pour vivre ces nouveaux moments magiques à bord de nos navires, découvrant nos excursions les plus captivants et innovants.



Le forfait My Explorations de Costa représente une nouvelle ère dans les excursions de croisière en Méditerranée. En combinant des expériences sur mesure, un choix amélioré et un rapport qualité-prix imbattable, il établit une nouvelle norme pour les voyages de luxe. Que vous soyez un explorateur chevronné ou un voyageur novice, My Explorations promet de vous emmener dans un voyage de découverte et d'aventure qui vous laissera des souvenirs pour toute une vie. Ne manquez pas cette opportunité d'explorer la Méditerranée avec style avec Costa.



Pour en savoir plus : Découvrez tous les itinéraires Costa, tous les détails de la promo tout compris, le matériel publicitaire dédié aux agences et effectuez vos réservations individuelles et demandes de devis groupes sur www.costaextra.fr

