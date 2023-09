L’émotion Digitale - les nouveaux usages numériques en chambre Comment GHX (Guest Hospitaly eXperience) renouvelle l’expérience émotionnelle Digitale en chambre pour les clients des professionnels du tourisme.

La solution GHX de l’éditeur easyone Monaco, permet à l’hôtelier de proposer une identité visuelle unique et soignée tout en mettant en exergue l’offre des produits et services de son établissement et de ses partenaires. GHX intègre de manière simple et sécurisée la fonctionnalité de CAST, permettant aux clients d’utiliser les applications de streaming comme NETFLIX, YOUTUBE, PRIME, MyCanal, OCS, SPOTIFY et bien d’autres. La TV en chambre devenant ainsi le prolongement du mobile en répondant aux nouveaux usages plébiscités par les utilisateurs.



Rédigé par Thierry Leray le Lundi 18 Septembre 2023

Si depuis longtemps, la TV est un équipement indispensable dans les chambres de tout complexe hôtelier. Il faut reconnaître que la façon de consommer « l’Entertainment » a considérablement changé ces dernières années avec le boom des plateformes de streaming et de l’hypermobilité.



En effet, l’écran TV grand format, loin d’être un accessoire, devient non seulement une extension du mobile, mais aussi un outil d’interactivité et un vecteur émotionnel générateur de valeur pour l’Hôtelier. L’écran lui permet de véhiculer des contenus à l’image de son établissement. Ceci se traduit d’ailleurs par une tendance à l’augmentation des tailles standards, ainsi elles évoluent naturellement du 24 ou 32 pouces vers du 43, 50 ou même 65 pouces.



Les touristes, lors de leur séjour dans un hôtel et, quel que soit leur pays d’origine, attendent aujourd’hui le même niveau de fonctionnalités qu’à leur domicile. Nous vous proposons donc de découvrir comment GHX permet aux professionnels du tourisme d’apporter ces nouveaux usages numériques en chambre de façon simple, sécurisée et optimisée.



TNT et V.O.D traditionnelle hébergée sur site c’est dépassé



« Il y a 10 ans nous avions décidé de nous séparer de la solution d’un des acteurs référents du marché, hébergée sur site avec de la V.O.D. Nous avons réduit notre offre (et nos coûts) en se limitant à un bouquet de chaines COAX et Satellite. Déjà à cette époque, nous nous sommes rendu compte que l’interface client et l’offre limitée des films à la demande ne correspondaient plus aux attentes … Faute d’offres innovantes et alternatives des principaux acteurs, nous sommes restés sur un simple bouquet de chaines. »



« Aujourd’hui, les habitudes ont fondamentalement évolué avec l’avènement des Smart TV, l’hypermobilité et les applications de streaming… On ne peut plus proposer la location de films à 10€ ou 15€ la séance. Le modèle économique de la V.O.D s’est totalement effondré... »



« Les clients souhaitent retrouver les mêmes services que ceux qu’ils ont chez eux, avec le même choix et la même simplicité d’usage. C’est exactement ce que GHX propose et c’est ce qui a motivé son adoption par le Royal Riviera. »

L’offre TV en hôtellerie se résumait généralement à un bouquet de chaines éventuellement agrémenté de chaines étrangères par Satellite et/ou de Canal+. Certains établissements, proposaient une offre Vidéo On Demand offerte ou en Pay Per View qui ne correspond plus aux attentes des clients ; tout ceci dans un système « fermé », contraignant et peu esthétique proposé par quelques opérateurs du marché. Avec l’effondrement de la V.O.D, pilier du modèle économique, les acteurs du marché se sont retrouvés en difficulté, il en résulte une forte vague de fusion/acquisition sans réel renouveau de l’offre.M. Mercadal, Directeur du Royal Riviera, Hôtel 5 étoiles à Saint-Jean Cap Ferrat , nous partage son expérience :

Nouveaux usages numériques en chambre : permettre aux clients de se sentir à l’hôtel comme chez eux GHX propose une interface et des contenus personnalisés à l’image de l’établissement mettant en valeur l’offre de l’exploitant qui est totalement autonome dans la gestion de ceux-ci.



GHX centralise de manière simple, fluide et intuitive toutes les expériences de consommation de contenus Digitaux au sein d’une application intégrée à la TV de l’Hôtel. Télévision, radios, applications, cast et partage d’écran depuis un smartphone (Android/Apple)… Tout est aussi simple que chez soi.



L’avis de M. Mercadal, Directeur du Royal Riviera : « En effet, Les clients disposent déjà de leurs abonnements à ces services sur leurs téléphones... La solution GHX permet aux clients de caster facilement leurs propres contenus sur la télévision depuis leur téléphone, ils retrouvent donc exactement leur environnement habituel. Rien que sur les 4 mois de la saison estivale, nous avons comptabilisé plus de 10 000 lancements des services Netflix, Youtube, Twitch, Disney+, Spotify, OCS, MyCanal, Crunchiroll et PrimeVideo sur la télévision »



Shopping, Services Hôtel, signalétique digitale, GHX au service de l’expérience émotionnelle GHX propose une interface soignée personnalisable dans ses moindres détails, que ce soit pour une ou plusieurs chambres, pour des évènements tels que des séminaires où même en fonction du jour ou de l’heure de la journée.



GHX Shopping, une marketplace simplifiée, permettra d’ouvrir différentes boutiques virtuelles indépendantes dans le cadre strictement limité à l’hôtel. L’administration de chaque boutique est ouverte à son gestionnaire pour en gérer les stocks, les prix et les fiches produits. GHX est idéal pour faire la promotion de « Boutiques Hôtel » ou présenter des boutiques éphémères ou pop-up store, tout en respectant le rôle essentiel de la Conciergerie et de la Relation Client.



L’avis de M. Taillandier, Directeur adjoint du Monte Carlo Bach Hôtel (Société des Bains de Mer) : « Outre le bénéfice visuel de la solution GHX en chambre, nous avons choisi d’utiliser le module shopping intégré pour gérer les petits déjeuner. Nous apprécions particulièrement sa simplicité de mise en œuvre et son efficacité. Nous prévoyons également d’expérimenter la réservation des cabines de plage. Nous apprécions cette souplesse d’application, qui nous ouvre de nouvelles perspectives d’usages, de communication et de création de valeur ».







Enfin, GHX permet d’exploiter la signalétique digitale du bâtiment via des écrans, totems ou tout autre terminal comme le téléphone de la chambre. Guider les clients tout en leur présentant vos services et animations n’a jamais été aussi simple. Il est possible de diviser chaque écran jusqu’à 4 espaces de diffusion et de proposer des contenus adaptés à chaque moment de la journée grâce aux playlists et au planning de diffusion.



Le témoignage de Me Anne-Valérie Prunier, Directrice Marketing de l’ « Il y a 2 ans, l’Hôtel Fairmont Monaco a souhaité dynamiser sa communication Digitale au sein de l’Hôtel en s’équipant de multiples écrans de signalétique dynamique dans les parties communes (Totems, écrans dans les ascenseurs, à l’entrée de chaque salons de réception, mini totem sur les comptoirs de réceptions etc….) Nous avons choisi la solution GHX Digital Signage pour sa simplicité d’utilisation, sa polyvalence et sa fiabilité. Nos équipes ont rapidement pris en main la solution en toute autonomie. Nous avons atteint nos objectifs et sommes particulièrement satisfaits de cet outil valorisant nos services et notre image.

La solution propose également le paramétrage de guides interactifs pour présenter l'hôtel, son histoire et ses services. Disponibles sur la TV de la chambre au sein de l'expérience GHX, ces derniers, totalement personnalisables, peuvent être paramétrés, par le client final, depuis la plateforme GHX. Sur demande, il est également possible de solliciter easyone pour établir des connecteurs vers des systèmes extérieurs (site web, API, Content Store…) ou toute développement spécifique (exemple : widget taux de change, carte interactive, alarmes visuelles évacuation/confinement)

L’avis de M. Mercadal, Directeur du Royal Riviera : « Au-delà de l’expérience autour de la télévision, c’est un véritable atout qualitatif pour l’hôtel en apportant une vraie valeur ajoutée fonctionnelle mais aussi émotionnelle. GHX fait partie de l’arsenal que l’on déploie pour la perception qualité par le client et participe à l’image de services d’excellences que l’on souhaite donner dans l’hôtellerie de luxe. »

Une administration simple et centralisée pour tous les écrans de vos hôtels et résidences de tourisme. GHX est une application sur site, en cloud, ou mixte. Elle permet donc l’administration centralisée de l’ensemble des appareils connectés qui sont identifiés par la solution. Le parc d’écrans administrés est donc scalable à partir d’un seul écran à plusieurs centaines sur un ou plusieurs sites sans difficulté. La fonction « RESORT » permet de gérer plusieurs établissements avec agrégat de contenus locaux ou RESORT.



Pour faciliter la gestion de l’application plusieurs profils d’utilisateurs peuvent exploiter la solution du super administrateur au simple éditeur. Pour chaque utilisateur, il est possible de paramétrer le parc d’écrans ou les modules souhaités pour une administration maîtrisée et adaptée à votre organisation.



L’avis de M. Mercadal, Directeur du Royal Riviera : « Nous apprécions vraiment l’interface d’administration centralisée, l’ensemble est d’une étonnante simplicité d’utilisation. Tout cela est très intuitif et nous permet de publier facilement sur les différents écrans. Pour notre part nous produisons tous nos contenus en interne. Nous sommes complètement indépendants. Notre Community manager exploite la solution en totale autonomie. »



Une installation simple, des couts optimisés. La solution GHX ne nécessite pas de gros investissements d’infrastructure, notamment au niveau du réseau, et s’adapte à l’existant. Il est tout à fait possible de conserver le système de distribution des chaînes par câble coaxial.

La surcouche numérique GHX peut utiliser le réseau IP existant sans investissement complémentaire.



L’avis de M. Mercadal, Directeur du Royal Riviera : « Ici, tout s’est passé de façon idéale, avec souplesse pour l’installation des 96 chambres de l’hôtel, de plus, tout a été réalisé en moins d’un mois. C’était vraiment optimal, pour finalement arriver à des choses qui fonctionnent bien et des installations qui sont propres. Le jour où l’on m’a dit, ça y’est c’est fonctionnel, je suis monté dans la chambre pour tester la solution et tout fonctionnait. J’ai été bluffé !»



Une solution stable, conforme, sécurisée, le sens du service en plus. Audité pour sa sécurité par le cabinet KPMG à la demande de ses clients, GHX a répondu aux exigences de ses derniers haut la main. L’algorithme de cryptage embarqué pour les échanges avec la PMS et la domotique font de GHX une solution stable et sûre. Les données échangées par GHX ne contiennent aucune donnée personnelle pour une conformité RGPD irréprochable.



Toute installation de GHX donne accès à un programme de formation inclus pour prendre en charge la solution. Un service de support assure la maintenance 24/7 et prend en charge rapidement les demandes des exploitants pour une assistance efficiente et personnalisée.



L’avis de M. Mercadal, Directeur du Royal Riviera : « GHX, que ce soit pour ses fonctionnalités, son esthétisme, sa fluidité et sa fiabilité, correspond tout à fait aux exigences d’un établissement comme le nôtre. Je suis très satisfait, et si ce n’était pas le cas, je ne serais pas si enthousiaste à l’égard de votre solution qui mérite son succès !»



« Nos solutions sont construites sur mesure, pour répondre avec précision aux besoins métiers de nos clients tout en restant accessibles au plus grand nombre dans leur usage quotidien. »



Email :

Site web :



Situé à Monaco, Easyone propose des solutions qui facilitent l’exploitation et la diffusion de contenus numériques et le pilotage de vos équipements IOT (objets connectés) au travers d’une interface multimédia unique compatible avec tous types d’écrans.Email : sales@easyone.mc Site web : www.easyone.mc

