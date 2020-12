L’éveil des sens au cœur de l’Amazonie

L’expérience idéale au cœur de l’Amazonie française, est d’effectuer un séjour all inclusive dans des campements touristiques aménagés ou en « carbets ».

Construction d’origine amérindienne, qui signifie « Grande Case », le carbet est un véritable art de vivre en Guyane. C’est un « must » à faire les week-ends pour la population locale.



Le mode d’emploi pour y accéder ?



Accompagnés par des professionnels chevronnés, qu’ils soient guides ou propriétaires, les départs se font en petits groupes installés à bord d’une pirogue. Véritables autoroutes naturelles vers l’intérieur du pays, les fleuves, les rivières ou les criques (petites rivières), vous conduisent vers ces structures insolites. L’aventure commence...



Une fois sur place, après une bonne respiration d’air pur vous voilà prêt à vous initier à la vie en forêt :

En fonction des établissements et selon vos envies, il est possible de rester au sein du site, pour tirer profit de plaisirs simples : se reposer à l’ombre sur un deck surplombant la rivière, lire, ou méditer allongé dans votre hamac, bercé par le friselis des feuilles au contact du vent.

Les plus « actifs » pourront choisir de décompresser en faisant des promenades silencieuses en canoë kayak ou en paddle, des balades à pieds sur des layons forestiers, des découvertes de la pharmacopée...



Tout est réuni pour favoriser un sentiment de bien-être et de lâcher prise.