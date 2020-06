L'hôtellerie pourrait enregistrer - 42%de chiffre d’affaires sur l’année 2020

Depuis le 2 juin et la levée de la limitation des 100 km, l’hôtellerie française, qui avait été quasiment mise à l’arrêt par la crise sanitaire du COVID-19, rouvre de plus en plus largement ses portes aux clients.



Ainsi, plus de la moitié du parc hôtelier français est aujourd’hui de nouveau disponible à la vente, et cette tendance devrait encore s’accélérer dans les jours à venir pour préparer l’accueil des vacanciers français et de certains pays européens pour la saison estivale selon MKG Consulting.



Evidemment la situation n'est linéaire sur l'ensemble du territoire ni des catégories d'hôtels.



Les hôtels super-économiques étaient déjà souvent ceux qui étaient restés ouverts au plus fort du confinement, afin d’assurer l’hébergement de personnes en première ligne face à l’épidémie (personnels soignants, forces de l’ordre, routiers & transporteurs, mal-logés… voire dans quelques cas en étant réaffectés à l’hébergement de personnes touchées par le Covid-19).



Ainsi, au 9 juin plus des ¾ de l’hôtellerie super-économique a repris son activité. Cette dynamique est confortée par le retour de certains clients, comme ceux du BTP grâce à des reprises de chantiers, ou de la logistique et du transport de marchandises, indispensables à la chaîne d’approvisionnement.