Baromètre CDS Groupe - MKG : un outil tarifaire au service des travel managers

Retour massif des touristes internationaux, Coupe du monde de rugby, répercussion de l’augmentation des coûts du service (énergie, alimentaire, personnel)… Selon le baromètre de l’hôtellerie d’affaires CDS Groupe - MKG Consulting, tous ces facteurs ont contribué à la tendance inflationniste qui s’est poursuivie en France en 2023.



Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 4 Mars 2024

On y apprend que la tendance inflationniste s’est poursuivie en France en 2023 avec, de surcroit, un dynamisme de la clientèle loisirs affecte la disponibilité des chambres et se répercute inévitablement sur les prix corporate.



Hôtellerie d'affaires : des sources d'économie de l'ordre de 7 à 11% un panorama chiffré de l’industrie hôtelière sur un périmètre européen, avec un focus sur la France, l’Allemagne et l’Italie.



Il s’agit d’un réel observatoire détaillé avec une visibilité des taux d’occupation et du prix moyen par ville et par catégorie. L’étude est une véritable base de données permettant aux acheteurs et travel manager d’avoir une visibilité en toute transparence des tarifs appliqués par les hôteliers et pouvoir ainsi, piloter au mieux leur politique hébergement.



Selon Ziad Minkara, président de cette nouvelle approche par la responsabilisation du voyageur fonctionne plutôt bien..



Quelle que soit la voie suivie, la mise en place de process rigoureux pour la gestion du budget hôtels, allant de la réservation à l’acte de paiement en passant par la dématérialisation des factures, représente une source d’économies de l’ordre de 7 à 11 %.



Les JO, la quadrature du cercle pour les travel managers Par ailleurs, l’année 2024 sera forcément très particulière compte tenu de l’effet Jeux Olympiques et Paralympiques.



Ainsi, l’observatoire mensuel sera également alimenté cette année par une étude complémentaire dédiée à l’évolution des taux de réservations durant la période des JO afin d’accompagner au maximum les acheteurs et travel Managers.



L’effet JO va représenter la quadrature du cercle pour les travel managers. En effet, les consignes de télétravail données par les pouvoirs publics pour désengorger les transports vers et dans la capitale risquent de provoquer un « travel freeze » pendant l’été. Le mois de juillet étant traditionnellement actif pour les voyages professionnels, les déplacements vont devoir se reporter sur le mois de juin et surtout sur l’automne, une période habituellement déjà très chargée. Embouteillage en vue, donc, et risque de prix en explosion.



« Le tourisme d’affaires est un segment essentiel du tourisme français. Il permet de remplir du lundi au vendredi tous les hôtels et participe de l’activité économique de l’ensemble du pays.



« Le tourisme d'affaires est un segment essentiel du tourisme français. Il permet de remplir du lundi au vendredi tous les hôtels et participe de l'activité économique de l'ensemble du pays.

Nous sommes heureux de constater que post Covid, alors que c'était une grande inquiétude, les voyageurs d'affaires sont revenus à des niveaux proches de 2019 » déclare, quant à lui, Vanguelis Panayotis, CEO de MKG Consulting.

