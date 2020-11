L’île Maurice et son artisanat Partez à la découverte de l’artisanat mauricien et de ses traditions formant l’identité culturelle de l’île

De la fabrication de textile à la gastronomie en passant par les différentes plantations présentes sur l’île, Maurice réserve de nombreuses surprises. Restaurants, musées, ateliers et domaines sont autant de lieux à découvrir pour s’immerger au cœur de la richesse artisanale mauricienne.

Avec une forte identité culturelle, l’île Maurice transmet ses traditions et son savoir-faire de génération en génération afin de les faire perdurer. C’est en se rendant sur les marchés locaux et dans les boutiques que les voyageurs auront le plaisir de pouvoir acheter des produits typiques tels que du rhum, des boîtes en pierre volcanique, de la broderie, des vêtements et des paniers faits de fibre de vacoas, raphia ou bambou. Il est également essentiel de goûter la cuisine mauricienne, un savant mélange de spécialités reflétant l’héritage français, indien, africain et chinois de l’île. Une explosion de saveurs exotiques, épicées et fruitées qui illustrent la multiculturalité de Maurice à travers les recettes variées et colorées.

La confection de maquettes de bateaux L'île Maurice est le premier fabricant et exportateur de bateaux à modèle réduit. Depuis 1970, des ateliers de maquettes de bateaux élaborent des maquettes de toute taille et proposent de nombreux modèles à la vente. Les plus grandes créations peuvent nécessiter près de 400 heures de travail pour assembler des milliers d’éléments avec une précision parfaite. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. Historic Marine est l’un des plus célèbres ateliers de fabrication de maquettes de l’île, situé à Goodlands. Des visites guidées de la fabrique sont proposées pour découvrir toutes les étapes de la construction des maquettes, de l’élaboration du plan à l’assemblement.

L’Art de la vannerie Vous pouvez également découvrir l’art de la vannerie qui est l’une des activités artisanales les plus anciennes de l’île. La technique était d’abord réservée aux objets purement utilitaires comme les nattes, vans à riz, sacs, paniers, nasses et chapeaux. Elle s’est ensuite développée au profit d’objets plus décoratifs comme les rideaux, les cadres, les sets de table ou objets en raphia.



Toutes les plantes fibreuses peuvent être utilisées à cet effet, joncs, bambous, ainsi que les palmes, les feuilles et l’écorce de certains arbres. À l’île Maurice, on utilise principalement le pandanus ou vacoa qui sont des plantes tropicales. La plante est coupée, séchée au soleil et assouplie. Elle est ensuite découpée en très fines lanières à l’aide d’un petit couteau, dans le sens de la hauteur. Une fois préparée, le tissage minutieux peut commencer. Différentes entreprises proposent des ateliers d’apprentissage afin de découvrir la technique du tissage, mais aussi d’aller à la rencontre des tisserandes de la région qui partagent leur savoir-faire ancestral et leur bonne humeur.



L’art raffiné du sucre, du rhum et du thé L’île Maurice est aussi un véritable paradis pour la culture de la canne à sucre qui est l’origine de la production de rhum, l’un des produits phares de l’artisanat mauricien. Depuis plusieurs siècles, les plantations de sucre contribuent à la prospérité de l’île. Vous pouvez découvrir cette facette de l’île en visitant le musée de l’Aventure du Sucre retraçant l’histoire fascinante du sucre à Maurice, son origine et son évolution à travers un parcours ludique, et des dégustations.



L’île Maurice a tiré parti de cette culture de canne à sucre pour produire un produit dérivé populaire : le rhum. Pour en découvrir le processus de production, rendez-vous à la Rhumerie de Chamarel, au sud-ouest de l’île. Distillerie totalement indépendante, vous y découvrirez les étapes de fabrication, de récolte de la canne à sucre jusqu’à la distillation et le vieillissement en cuves.



Enfin, la route du thé est un incontournable pour éveiller la curiosité des voyageurs. Elle permet de visiter des plantations, usines et musées qui vous en apprennent davantage sur le thé. Le Domaine de Bois Chéri est une exploitation située sur un plateau à 500 mètres d’altitude qui présente le Musée du Thé ainsi qu’une visite de l’usine en fonctionnement et des différents stades de production. Les deux autres étapes de cette route culturelle vous feront découvrir des maisons coloniales, la distillation du rhum agricole ou encore la production de vanille à la Maison de la Vanille.



A propos de l’office de tourisme de l’île Maurice L’île Maurice se trouve dans l'océan Indien, à environ 800 kilomètres à l'est de Madagascar.L'île volcanique est célèbre pour la chaleur de sa population multiculturelle, ses plages de sable blanc et ses hôtels luxueux.

Grâce au climat austral, même pendant les saisons les plus fraîches, de mai à septembre notamment, les températures descendent rarement en dessous de 22°C le long des côtes, ce qui fait de Maurice une destination de vacances toute l'année.



L'île est idéale pour les amateurs de sports nautiques, les golfeurs, les randonneurs, les amateurs de culture, les curistes, les lunes de miel et pour les familles. La capitale de l’île Maurice est Port Louis.Il y a 1,3 millions d’habitants à Maurice incluant l’île Rodrigues. Trois religions se côtoient dans l’harmonie : l’Hindouisme, l’Islam et le Christianisme. L’anglais est la langue administrative de l’île mais le français et le créole sont utilisés au quotidien.



