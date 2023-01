L'incroyable gastronomie du Portugal - Les délicieuses soupes !

Nous pourrions vous parler de beaucoup de plats ou de pâtisseries, mais pour cette saison nous choisissons de vous parler de nos incroyables soupes, sans aucun doute un très bon exemple de nourriture de confort.



Saviez-vous que le Portugal est l'un des plus gros consommateurs de soupe en Europe et dans le monde ?



Les portugais aiment la soupe, la diversité et la combinaison de ses ingrédients nous permet de créer un ensemble de soupes traditionnelles et typiques, souvent à base de légumes, et c'est pourquoi elles sont considérées comme un plat sain et léger.



Habituellement, on mange de la soupe avant le plat principal, mais il y a aussi des régions du pays où on la sert en fin de repas. Les soupes changent aussi beaucoup en termes d'ingrédients et de préparation selon les régions.



Parlons de quelques-unes de ces soupes délicieuses et bien connues :