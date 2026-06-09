TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

LHG annonce l'ouverture de Líbere Paris Haussmann

Première ouverture en France pour le groupe espagnol


LHG a lancé son premier actif opérationnel en France, situé dans le 8e arrondissement de Paris, et continue son développement à travers l'Europe. Cet investissement est une démarche stratégique sur le marché parisien de la location à court terme en pleine évolution des règles, propulsée par la loi Le Meur. Ce bâtiment de style haussmannien est présenté comme le pilier d'un modèle opérationnel élaboré pour les marchés européens les plus exigeants.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mardi 9 Juin 2026 à 10:00

LHG annonce l'ouverture de Líbere Paris Haussmann, Depositphotos.com, Photo par sborisov
LHG annonce l'ouverture de Líbere Paris Haussmann, Depositphotos.com, Photo par sborisov
Dream Yacht
Le groupe espagnol LHG, vient d'annoncer l'ouverture du Líbere Paris Haussmann, il s'agit du premier actif en France du groupe espagnol. Il est situé 3 rue du Havre dans le 8e, un emplacement avantageux face au printemps Haussmann et à quelques pas de la gare St Lazare.

Cet immeuble a été construit en 1953, il possède une architecture parisienne classique avec cour intérieure. Les étages supérieurs ont été rénové en 2023, ce qui a permis de préserver les éléments architecturaux d’origine : hauts plafonds, moulures décoratives et volumes généreux. Tout en intégrant un design intérieur contemporain.

Le bien immobilier est la propriété de l'entreprise Redblue Real Estate et offre 12 logements pouvant héberger un total de 50 personnes. La proposition inclut une sixaine de studios et d'appartements d'une à quatre chambres, ayant des superficies de 32 m² à 196 m².

Il est à noter qu'une nouvelle phase de rénovation est envisagée pour 2027, visant à augmenter la capacité totale à 19 unités.

Un modèle opérationnel élaboré pour les marchés européens les plus exigeants.

L'exploitation intégrale de Líbere Paris Haussmann est assurée par la plateforme technologique possédée par LHG, la même infrastructure qui gère actuellement plus de 1 100 unités dispersées dans six pays européens.

La gestion des prix, la distribution, l'accès aux logements et le service à la clientèle sont regroupés au sein d'un même écosystème technologique. Cette tactique donne la possibilité d'optimiser les frais d'exploitation tout en assurant une constance dans la qualité du service, un avantage crucial sur les marchés urbains européens majeurs.

« Le renforcement progressif du cadre réglementaire français contribue à structurer durablement le marché de l’hébergement urbain. Les opérateurs capables de s’adapter à cette nouvelle réalité disposent d’une véritable opportunité. Nous sommes présents à Paris parce que nous sommes convaincus que notre modèle est prêt à évoluer dans cet environnement », souligne Antón de la Rica, CO-CEO du groupe LHG

A lire : Le groupe espagnol Líbere Hospitality s'implante en France

Lu 174 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Dernière heure

Club Med adopte le paiement fractionné avec Oney

LHG annonce l'ouverture de Líbere Paris Haussmann

MOANA VOYAGES TAHITI : Voyage au cœur du silence polynésien

TUI France s'installe à Saïdia : deux clubs de vacances sur la Méditerranée marocaine

Center Parcs : le week-end du 15 août, une escapade nature clé en main pour les familles

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles

Cet été, partez en croisière avec CroisiEurope et profitez d’offres exceptionnelles
L'été approche, et avec lui l'envie irrésistible de prendre le large. CroisiEurope, leader européen...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - 2 Conseillers voyages H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villabé (91))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SEZAME DES VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

Préparez votre automne dans l'Ouest du Japon !

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer

IFTM 2026 : les conférences et temps forts à ne pas manquer
Distribution

Distribution

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons

Forum des Pionniers : une édition chargée d'émotion au pays des pharaons
Partez en France

Partez en France

LHG annonce l'ouverture de Líbere Paris Haussmann

LHG annonce l'ouverture de Líbere Paris Haussmann
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

MOANA VOYAGES TAHITI : Voyage au cœur du silence polynésien

MOANA VOYAGES TAHITI : Voyage au cœur du silence polynésien
Production

Production

TUI France s'installe à Saïdia : deux clubs de vacances sur la Méditerranée marocaine

TUI France s'installe à Saïdia : deux clubs de vacances sur la Méditerranée marocaine
AirMaG

AirMaG

IATA : Roberto Alvo prend la présidence du conseil d'administration

IATA : Roberto Alvo prend la présidence du conseil d'administration
Transport

Transport

Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse

Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse
La Travel Tech

La Travel Tech

Club Med adopte le paiement fractionné avec Oney

Club Med adopte le paiement fractionné avec Oney
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives

MGallery Collection ouvre son premier établissement aux Maldives
HotelMaG

Hébergement

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique

Logis Hotels affiche +22% en mai et mise sur un été dynamique
Futuroscopie

Futuroscopie

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]

Edgar Morin : vers un temps libre de plus en plus complexe [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone

Le gouvernement lance une campagne pour booster le tourisme bas-carbone
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro représente Cunard en France

Cruisepro représente Cunard en France
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)

Maxime Pialat (Supertripper) : "Nous regardons des opportunités d'acquisition à l'étranger" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias