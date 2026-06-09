LHG annonce l'ouverture de Líbere Paris Haussmann

Le groupe espagnol LHG, vient d'annoncer l'ouverture du Líbere Paris Haussmann, il s'agit du premier actif en France du groupe espagnol. Il est situé 3 rue du Havre dans le 8e, un emplacement avantageux face au printemps Haussmann et à quelques pas de la gare St Lazare.
Cet immeuble a été construit en 1953, il possède une architecture parisienne classique avec cour intérieure. Les étages supérieurs ont été rénové en 2023, ce qui a permis de préserver les éléments architecturaux d’origine : hauts plafonds, moulures décoratives et volumes généreux. Tout en intégrant un design intérieur contemporain.
Le bien immobilier est la propriété de l'entreprise Redblue Real Estate et offre 12 logements pouvant héberger un total de 50 personnes. La proposition inclut une sixaine de studios et d'appartements d'une à quatre chambres, ayant des superficies de 32 m² à 196 m².
Il est à noter qu'une nouvelle phase de rénovation est envisagée pour 2027, visant à augmenter la capacité totale à 19 unités.
Cet immeuble a été construit en 1953, il possède une architecture parisienne classique avec cour intérieure. Les étages supérieurs ont été rénové en 2023, ce qui a permis de préserver les éléments architecturaux d’origine : hauts plafonds, moulures décoratives et volumes généreux. Tout en intégrant un design intérieur contemporain.
Le bien immobilier est la propriété de l'entreprise Redblue Real Estate et offre 12 logements pouvant héberger un total de 50 personnes. La proposition inclut une sixaine de studios et d'appartements d'une à quatre chambres, ayant des superficies de 32 m² à 196 m².
Il est à noter qu'une nouvelle phase de rénovation est envisagée pour 2027, visant à augmenter la capacité totale à 19 unités.
Un modèle opérationnel élaboré pour les marchés européens les plus exigeants.
L'exploitation intégrale de Líbere Paris Haussmann est assurée par la plateforme technologique possédée par LHG, la même infrastructure qui gère actuellement plus de 1 100 unités dispersées dans six pays européens.
La gestion des prix, la distribution, l'accès aux logements et le service à la clientèle sont regroupés au sein d'un même écosystème technologique. Cette tactique donne la possibilité d'optimiser les frais d'exploitation tout en assurant une constance dans la qualité du service, un avantage crucial sur les marchés urbains européens majeurs.
« Le renforcement progressif du cadre réglementaire français contribue à structurer durablement le marché de l’hébergement urbain. Les opérateurs capables de s’adapter à cette nouvelle réalité disposent d’une véritable opportunité. Nous sommes présents à Paris parce que nous sommes convaincus que notre modèle est prêt à évoluer dans cet environnement », souligne Antón de la Rica, CO-CEO du groupe LHG
A lire : Le groupe espagnol Líbere Hospitality s'implante en France
La gestion des prix, la distribution, l'accès aux logements et le service à la clientèle sont regroupés au sein d'un même écosystème technologique. Cette tactique donne la possibilité d'optimiser les frais d'exploitation tout en assurant une constance dans la qualité du service, un avantage crucial sur les marchés urbains européens majeurs.
« Le renforcement progressif du cadre réglementaire français contribue à structurer durablement le marché de l’hébergement urbain. Les opérateurs capables de s’adapter à cette nouvelle réalité disposent d’une véritable opportunité. Nous sommes présents à Paris parce que nous sommes convaincus que notre modèle est prêt à évoluer dans cet environnement », souligne Antón de la Rica, CO-CEO du groupe LHG
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