LHG annonce l'ouverture de Líbere Paris Haussmann

Le groupe espagnol LHG, vient d'annoncer l'ouverture du Líbere Paris Haussmann, il s'agit du premier actif en France du groupe espagnol. Il est situé 3 rue du Havre dans le 8e, un emplacement avantageux face au printemps Haussmann et à quelques pas de la gare St Lazare.



Cet immeuble a été construit en 1953, il possède une architecture parisienne classique avec cour intérieure. Les étages supérieurs ont été rénové en 2023, ce qui a permis de préserver les éléments architecturaux d’origine : hauts plafonds, moulures décoratives et volumes généreux. Tout en intégrant un design intérieur contemporain.



Le bien immobilier est la propriété de l'entreprise Redblue Real Estate et offre 12 logements pouvant héberger un total de 50 personnes. La proposition inclut une sixaine de studios et d'appartements d'une à quatre chambres, ayant des superficies de 32 m² à 196 m².



Il est à noter qu'une nouvelle phase de rénovation est envisagée pour 2027, visant à augmenter la capacité totale à 19 unités.