LIVE : Didier Arino (Protourisme) et Jean-Pierre Mas (EDV), répondent aux professionnels

2 nouveaux LIVES TourMaG.com, les 13 et 15 mai 2020 à 11h

Didier Arino, consultant et patron de Protourisme et Jean-Pierre Mas, président d’Entreprises du Voyage, répondront respectivement les 13 et 15 mai 2020 prochain à 11h sur le LIVE TourMaG.com Facebook , à toutes les questions des professionnels sur deux thématiques axiales : "Quelle relance du touriste en France cet été ?" et "Quel avenir pour les agences de voyages ?".

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 7 Mai 2020

