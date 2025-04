LOT Polish Airlines étend sa distribution via APG Platform

APG est heureuse de s’associer à LOT Polish Airlines pour élargir cette offre en Europe à plus de 2 500 agences de voyages partenaires dans le monde. En utilisant APG Platform pour vendre le contenu de LOT, nos partenaires éviteront le supplément EDIFACT GDS de 16 EUR / 17 USD (frais YR), et bénéficieront des tarifs sans bagage et de promotions exclusives

Rendre le contenu NDC de LOT disponible sur APG Platform soutient nos efforts visant à étendre la portée de nos canaux de distribution modernes. Cela permet aux agences de voyages d’accéder facilement à l’ensemble de notre offre : tarifs compétitifs, services annexes, et aucun frais de distribution — une véritable valeur ajoutée pour les agents comme pour les passagers

Le partenariat entre LOT Polish Airlines et APG Platform permet désormais à plus de 2 500 agences de voyages partenaires dans le monde d’accéder à l’intégralité du contenu NDC de la compagnie, sans aucun surcoût.Comme l’indique Héloïse Parrain , «».Cette solution couvre la recherche, la réservation et la gestion post-vente, incluant l’annulation, le remboursement, l’émission de duplicata, ainsi que l’ajout de services auxiliaires comme les bagages ou les repas spéciaux. D’autres fonctionnalités, telles que la sélection de sièges, seront prochainement disponibles., précise : «».Grâce à cette intégration, APG Platform propose une couverture étendue, permettant auxainsi que les, tels que les hôtels, les locations de voiture et les services annexes.