Condor tombe dans l'escarcelle de LOT Polish Airlines

C'est finalement la compagnie polonaise LOT qui va racheter Condor, principale filiale aérienne du groupe Thomas Cook qui a fait faillite en septembre dernier.



Les autorités allemandes avaient octroyé un prêt relais de six mois d’une valeur de 380 millions d’euros pour la compagnie la jugeant viable.



Condor opère actuellement 42 appareils déployés sur 250 routes et 102 destinations. D’après sa direction, « Condor est une entreprise saine et rentable, qui va enregistrer également un résultat positif pour l’année en cours ».