Xiamen Air rejoint APG Platform

APG Platform, promue dans plus de 150 pays, est conçue pour répondre aux besoins des agences IATA et non-IATA. Avec 33 compagnies aériennes partenaires, elle propose une solution complète, intégrant non seulement des billets d’avion mais aussi des produits non aériens comme des hébergements ou des locations de voitures. La plateforme est compatible avec les standards de l’IATA et utilise une technologie XML pour une distribution optimisée.



Grâce à cette collaboration, Xiamen Air renforce sa présence internationale tout en permettant aux agences de voyages d'élargir leur catalogue de services et de générer des revenus supplémentaires. Cette initiative marque un pas important dans la modernisation de la distribution aérienne et la simplification des processus pour les professionnels du tourisme.