La Croatie sera présente sur le salon IFTM Top Resa

Cette année encore, la Croatie sera présente lors du salon IFTM Top Resa en compagnie des représentants de la capitale, Zagreb.



Astuces pour partir en city trips, nouveautés hôtelières, restaurants récompensés par de nouvelles étoiles Michelin et bien d’autres actualités attendent les visiteurs !



En août 2021, la Croatie a enregistré 4,3 millions d’arrivées touristiques et 30,7 millions de nuitées, soit 59% d'arrivées et 46% de nuitées de plus qu'à la même période l'an dernier, indique l'office national de tourisme de Croatie.



Au total entre janvier et août, ce sont déjà plus de 300 000 Français qui ont visité la Croatie en 2021, ce qui représente une augmentation de 150% par rapport à 2020.



Rendez-vous sur le stand M087 (Pavillon 1).