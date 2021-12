La Fevad recherche les pépites du e-commerce pour 2022

Pour rappel, l'événement aura lieu le 10 février 2021, au Studio Gabriel et sera retransmise sur BFM Business à 21 heures.



Le Grand Jury, composé d’experts et professionnels reconnus, sera cette année présidé par Philippe de Chanville, co-fondateur et co-CEO de ManoMano.



" J’accorderai, en tant que président du jury 2022, une attention particulière aux valeurs et à l’impact sociétal qu’ont les entreprises dans leurs écosystèmes.



Placer l’humain, dans toute sa diversité de profils et parcours, au cœur des enjeux du e-commerce et du numérique est un défi majeur pour nos entreprises. Avec Christian Raisson, c’est ce que nous nous employons à faire depuis le 1er jour de l’aventure ManoMano, " a déclaré Philippe de Chanville.