La Jans Tours family s’agrandit ! Rencontre avec Audrey Marc

MINUTE SCOOP

Taylor Swift s’est produite au Kempinski Bali ce mois-ci, un impressionnant hôtel cinq étoiles de l’île, lors d’un concert privé pour le mariage d’une grande famille fortunée ; confirmant la place de Bali comme une destination de choix en Asie dans l’organisation d’évènements hors normes.

« En 2020, suite à un retour aux sources dans ma Bretagne natale, je me suis reconvertie dans l’import export mais impossible de vivre trop longtemps loin du Tourisme, ce secteur d’activité si unique et si épanouissant où se lie métier et passion ! Mais aussi de l’Asie, cette région du monde en ébullition constante et berceau des futures grandes innovations. C’est donc assez naturellement que je rejoins l’équipe de Jans tours, THE DMC spécialiste de L’Indonésie, ma destination de prédilection, découverte lors d’un Eductour il y a presque 10 ans. »« L’esprit de Bali est unique au monde, ce sentiment qui vous anime dès la sortie de l’avion est si intense et si puissant qu’il ne laisse personne indifférent, tout comme la gentillesse et la bienveillance de ses habitants. La culture Balinaise est centrée sur l’harmonie et l’équilibre des choses rendant cette destination propice à la détente et la relaxation.Mais pas seulement, elle offre aussi une qualité de service de haut rang répondant aux demandes des touristes les plus exigeants, une grande diversité en termes d’hôtels ; de restaurants et d’activités pouvant convenir à tous les budgets. Son climat tropical, sa végétation luxuriante, ses rizières classées au Patrimoine de l’Unesco jouent aussi certainement en faveur de sa popularité.J’ai vécu 4 années en Indonésie, deux ans à Jakarta et deux ans à Bali et j’ai pu constater la pollution de l’air dans les grandes villes d’Indonésie mais aussi des plages causées par une mauvaise/ou bien inexistante gestion des déchets, notamment du plastique. Il était vraiment important pour moi de rejoindre une société active dans la promotion d’un tourisme durable. Et j’ai été conquise en apprenant que Jans tours projetait de s’investir dans la mise en place de barrières stoppant le plastique dans les rivières d’Indonésie pour éviter qu’il ne se déverse dans les océans (avec l’Association Sungai Watch ) et s’investit également dans la collecte des déchets recyclables auprès des plusieurs hôtels de l’île.La machine est lancée pour préserver les trésors naturels de Bali et il est important pour nous de l’accompagner.L’Andaz Sanur Un hôtel luxueux au sein de jardins luxuriants, doté d’une vue à couper le souffle depuis sa plage sur le Mont Agung, dans la cité balnéaire familiale de Sanur. Adresse à ne pas louper lors de votre séjour. (sans oublier la Favela, haut lieu des nuits festives à Bali !)