La Maison impressionniste de Claude Monet ouvrira ses portes à Argenteuil

Après le, M. Flamand décide de s’installer dans la maison et mène des travaux d’agrandissement, notamment de l’extension et du cabanon qui servait alors de salle de bains.Durant les décennies suivantes, les propriétaires successifs vont aménager la maison à leur guise, le jardin perdant peu à peu sa superficie d’origine et les pièces leurs décors.En 2003, la ville d’Argenteuil rachète la maison pour la préserver puis entameLe but de la ville est deIl est aussi de proposerqui s’adresse au plus grand nombre (petits et grands, Argenteuillais, public international), au travers de dispositifs numériques pourAinsi, il sera possible de. C’est l’expérience qui sera proposée pendant deux jours de septembre, le visiteur sera invité à ouvrir des tiroirs, des placards, des volets, tel un grand jeu de piste à l’échelle de la maison.Le parcours va suivre: Bienvenue à la Maison Impressionniste (Rez-de-chaussée) ; Monet entre ville et campagne (1er étage) ; Monet et la Seine (2ème étage) et Monet et son jardin (jardin)., vous pouvez consulter le dossier de la mairie