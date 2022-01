Nouveau site "Les Voyages Impressionnistes" : une source d'inspiration pour les voyageurs et professionnels

De Cherbourg à Barbizon, de la côte d'Albâtre à l’aval de la Seine en passant par ses boucles et son estuaire, en traversant Le Havre, Honfleur, Rouen, Giverny, Chatou et Paris, en remontant jusqu’aux bords de l’Oise à Auvers, le nouveau site Les Voyages Impressionnistes est d’abord une, mais aussi pour les professionnels qui vont y trouver toutes sortes d’informations et de suggestions pour monter leurs propres programmes.Le site est aussi bien accessible sur ordinateur que sur smartphone pour accompagner le voyageur en lui proposant des rendez-vous, des inspirations, et en le tenant au courant des nouveautés.Il s’inscrit dans la dynamique du, qui associe les collectivités territoriales de Normandie et d’Île-de-France et les acteurs privés qui peuvent mutualiser leurs moyens.