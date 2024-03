La France mise sur les 150 ans de l'impressionnisme pour booster le tourisme

Dans ce contexte, des artistes repensent leur art et explorent de nouvelles directions.



Las, le jury du "salon officiel" - cet événement central de la vie artistique constitue alors la voie principale de la réussite artistique -, encore largement arcbouté sur les critères de la direction des Beaux-Arts, refuse d'exposer la plupart des peintres qui s'affranchissent des règles en vigueur.



En réaction, une trentaine d'artistes de tous horizons parmi lesquels seulement sept qualifiés aujourd'hui d' impressionnistes -Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Sisley ou encore Cézanne - organisent eux-mêmes une exposition collective et indépendante, dans les anciens studios du photographe Nadar, au cœur donc du Paris des affaires, du luxe et des spectacles, en plein renouveau.



Cette exposition devenue légendaire a été le vrai coup d'envoi du mouvement révolutionnaire baptisé "impressionnisme". Le propos de l'exposition "Paris 1874" présentée au musée d'Orsay à compter du 26 mars 2024, est d'entrer dans la "fabrique" de ce mouvement artistique émergeant d'un monde en pleine mutation, et de revenir sur l'exposition de 1874, visitée en son temps seulement par quelques milliers de curieux.



Les peintures qui y sont montrées sont une sélection de celles qui furent exposées chez Nadar en 1874, mises en perspectives avec des œuvres présentées au Salon officiel de cette même année. Cette confrontation entre les "indépendants", soucieux de liberté, et les "académiques", souligne le choc visuel des œuvres alors exposées, tout en le nuançant.



Le musée d'Orsay propose, en sus, de passer "Un soir avec les impressionnistes" en vivant une expérience immersive d'une heure en réalité virtuelle. Coiffé d'un casque à remonter le temps, le visiteur est transporté il y a 150 ans, à Paris, au cœur de la soirée d'inauguration de la première exposition impressionniste qui eut lieu le 15 avril 1874.



Le visiteur découvre ainsi la Place de l'Opéra, parcourt le Boulevard des Capucines puis entre dans les studios de Nadar pour découvrir les œuvres accrochées aux murs et écouter les échanges des peintres présents - Monet, Cézanne, Pissarro, Morisot, etc. - et du marchand Paul Durand-Ruel.



L'impressionnisme faisant toujours recette, on peut prévoir, sans craindre de trop se tromper, que le public français comme international sera au rendez-vous. Y compris des Américains, même si l'exposition d'Orsay sera, à l'automne prochain, présentée à la National Gallery of Art de Washington avec laquelle elle a été organisée.