Destination Impressionnisme Normandie Paris Ile-de-France

En 2022, à l’occasion de l’anniversaire d’Impression, soleil levant, la Destination Impressionnisme propose aux visiteurs en quête de ressourcement de ressentir l’aube de l’Impressionnisme en Normandie et en Ile-de-France en suivant pas à pas les lieux qui ont formé la palette du jeune Claude Monet.

Rédigé par Nathalie Lecerf, Normandie Tourisme le Lundi 25 Avril 2022

Il y a 150 ans, en novembre 1872, Monet peint l’éveil du port du Havre au petit matin, lorsque le soleil émerge de la brume. Par des touches suggestives, en quelques heures, Monet restitue l’atmosphère lumineuse du port industriel aux aurores. Les silhouettes des bateaux, le clapotis de la mer, les reflets du soleil qui irradient l’air et l’eau… Avec Impression, soleil levant, Monet réussit en un chef-d’œuvre à figer sur la toile toutes ces sensations fugitives et à changer le cours de l’histoire de l’art. Son emblématique tableau donne ainsi son nom à l’Impressionnisme et ouvre la voie au mouvement artistique sans doute le plus populaire au monde.



Ce tableau, conservé au Musée Marmottan Monet à Paris, est aussi emblématique de deux régions, la Normandie et l’Ile-de-France, qui ont vu naître puis s’épanouir l’Impressionnisme. C’est au cœur des quartiers vibrants de modernité de Paris, le long des bords de Seine ou sur les côtes normandes que les peintures impressionnistes ont vu le jour.



Aujourd’hui, cette destination offre une expérience impressionniste exclusive : contempler les chefs-d’œuvre des peintres réunis dans des musées prestigieux, entrer dans l’intimité des Impressionnistes en visitant leur maison, leur jardin ou atelier et vivre les émotions qui les ont inspirés dans des paysages à couper le souffle.



Instants de bonheur dans des paysages évocateurs, balades à vélo sur le chemin des artistes, découverte de nouveaux lieux de visite impressionnistes, exposition-événement au musée Marmottan Monet, nuits Normandie Impressionniste… De Paris au Havre, de Honfleur à Trouville, de Chatou à Vétheuil, c’est ainsi toute une destination qui célèbre, 150 ans après, l’émergence de cette effervescence artistique en 19 lieux et événements. Voici une sélection des « musts » pour revivre ce tournant du monde l’art et se ressourcer dans des lieux inspirants.

Dans les pas du jeune Monet autour du Havre et de Sainte-Adresse L’expansion du chemin fer permet aux Impressionnistes de faire de la Normandie un vaste terrain de jeu pictural. Certains décident de poser leurs chevalets sur les côtes normandes et dans l’estuaire de la Seine. Les paysages, la naissance des stations balnéaires, les scènes industrielles plongées dans les variations atmosphériques fascinent les peintres. Eugène Boudin n’a-t-il pas recommandé au jeune Monet de peindre des paysages maritimes car selon lui “c’est si beau la mer et les ciels“ ? Après plusieurs campagnes de peinture à Honfleur en 1864, Claude Monet sublime ensuite Sainte-Adresse et Trouville, entre 1867 et 1870, avant de réaliser, en 1872, sur le port du Havre l’iconique tableau “Impression, soleil levant“. Entre Le Havre et Trouville, ce territoire restitue, intacte, cette foule d’impressions fugitives sublimées par les Impressionnistes. Sans oublier les musées et lieux de visite qui permettent de comprendre l’émergence du mouvement artistique.



Si le port s’est considérablement modernisé, la plage du Havre offre encore de nos jours une véritable expérience impressionniste, avec une vue sur la mer baignée de lumière et évoluant au rythme des caprices atmosphériques. Sur le quai de Southampton, 150 ans après Monet, faire l’expérience d’un lever du soleil sur une mer livrée à son activité portuaire constitue un moment inoubliable. C’est dans cet environnement, au bord de l’eau, que le MuMa, musée d’Art Moderne André Malraux du Havre expose de façon permanente l’une des plus belles collections impressionnistes de France. A quelques encablures du MuMa, perchée sur une colline, Sainte-Adresse est une station balnéaire en vogue au XIXe siècle.



Monet y séjourne durant l’été 1867 et y réalise ses premières œuvres impressionnistes, dont la fameuse Terrasse à Sainte-Adresse qui a fait le tour du monde. En contrebas de la colline, la plage de Sainte-Adresse reste aujourd’hui un lieu prisé des peintres et des estivants. Les terrasses et bars de plage ouverts vers l’horizon permettent de replonger dans les variations lumineuses et le ballet incessant des bateaux qui ont séduit le jeune Monet. Spot réputé pour les sports de glisse, cette station balnéaire singulière vaut le détour pour ses villas et son “bout du monde”. Sous cette dénomination poétique, on retrouve un charmant bar avec vue imprenable sur les couchers de soleil, une digue promenade et la sensation d’être au bon endroit.



Pratique



Musée d’Art Moderne André Malraux (MuMa)

2 bd Clemenceau

76600 Le Havre

02 35 19 62 62

www.muma-lehavre.fr



Lieu de création du tableau Impression, soleil levant

Quai de Southampton

76600 Le Havre



Plage de Sainte-Adresse

76310 Sainte-Adresse

A Trouville Monet séjourne en famille en 1870 à Trouville. Emboîtant le pas à Eugène Boudin, il croque alors des scènes de plage représentant l’avènement d’une société des loisirs où triomphe le plaisir balnéaire. Parmi ces tableaux, le splendide Sur la plage à Trouville , représentant sa femme Camille et L’Hôtel des Roches Noires sont à admirer aux musées Marmottan Monet et d’Orsay. Flâner dans une ambiance fin XIXe en se promenant sur les planches de Trouville offre un moment hors du temps, on y tombe sous le charme de cette plage bordée de magnifiques villas prisées par la belle société de l’époque. Des lieux de visite, tels que la Villa Montebello ou la Villa du temps retrouvé permettent de comprendre le développement de la villégiature sur la Côte Fleurie, source de passions artistiques. La station balnéaire voisine, Deauville, abrite par ailleurs depuis 2021 un nouvel espace multi-culturel, les Franciscaines, qui expose régulièrement sa collection impressionniste issue du fonds Peindre en Normandie , dont quelques œuvres du jeune Monet.

Pratique



Musée Villa Montebello

64 rue Général Leclerc

14360 Trouville-sur-Mer

www.trouville.fr/MuseeVillaMontebello



Les Franciscaines

145b avenue de la République

14800 Deauville

02 61 52 29 20

www.lesfranciscaines.fr



Villa du Temps retrouvé

15 avenue du Président Raymond Poincaré

14390 Cabourg

www.villadutempsretrouve.com

A Honfleur À la suite de William Turner, nombreux sont les peintres dont Claude Monet, Louis-Alexandre Dubourg ou encore Johan Barthold Jongkind qui se sont entichés de la petite cité médiévale d’Honfleur en bord de mer. Qualifiée de “Cité des Peintres” depuis le XIXe siècle, la ville a inspiré de nombreux artistes. Natif de Honfleur, Eugène Boudin en est l’un des plus célèbres représentants. Véritable mentor de Claude Monet qu’il rencontre en 1858, il invite le jeune peintre à le suivre dans ses séances de peinture en plein air. “Je dois tout à Boudin et je lui suis reconnaissant de la réussite.” dira par la suite Monet. Sous l’impulsion d’Eugène Boudin, Honfleur devient un centre de création artistique exceptionnel. En rassemblant autour de lui de nombreux amis peintres, il réunit les conditions de la naissance de l’Impressionnisme. Il est toujours enivrant de nos jours de se perdre dans ce port aux allures de tableau vivant, avec ses ruelles ornées de maisons à colombages ou habillées d’ardoises qui n’ont guère subi les outrages du temps depuis les Impressionnistes.

Ferme Saint Siméon



Au départ, la ferme Saint Siméon est un lieu de rencontre sympathique et pittoresque où se croisent les artistes, notamment en provenance de Paris, à la recherche de calme et de contact avec la nature et la population locale. Mais avec le temps, elle devient un véritable laboratoire traduisant l’effervescence créative de la deuxième moitié du XIXe siècle. Les artistes plasticiens, peintres en tête, cherchent à se libérer du joug du Salon qui défend la tradition classique, en opposition avec cette nouvelle manière de peindre en plein air, “sur le vif”, qui donnera naissance à l’Impressionnisme. Claude Monet, Eugène Boudin, Gustave Courbet, Charles-François Daubigny et bien d’autres artistes à leur suite prennent ainsi pension à la ferme-auberge Saint Siméon, tenue par la Mère Toutain.



Dans ce lieu devenu mythique, les rencontres de Saint Siméon réunissent à la fin des années 1850 la fine fleur des avant-gardes. Située sur les hauteurs surplombant Honfleur, au milieu des pommiers, cette ferme à l’architecture normande traditionnelle, se situe dans un havre de paix peint par, entre autres, Claude Monet avec La Charrette. Route sous la neige à Honfleur qui appartient aux collections du Musée d’Orsay à Paris. De nos jours, cet illustre établissement est devenu un hôtel-restaurant d’excellence, offrant un cadre unique pour séjourner dans la chambre favorite de Claude Monet ou l'ancien atelier de Camille Corot, aujourd'hui reconverti en chambre.



À 10 mn à pied seulement, il ne faut pas manquer d’aller visiter le musée Eugène Boudin avant de se lancer sur la piste de Honfleur et ses peintres, une balade dans les ruelles médiévales de la cité qui part de son joli petit port. Le jeune Monet y a peint notamment en 1864 le quartier qui gravite autour de l’église Sainte-Catherine, dont le charme de l’architecture singulière opère toujours.



Pratique



Ferme Saint Siméon Hôtel-Restaurant-Spa

20 Rue Adolphe Marais

14600 Honfleur

02 31 81 78 00

www.fermesaintsimeon.fr



Musée Eugène Boudin

Rue de l’Homme de Bois

14600 Honfleur

02 31 89 54 00

www.musees-honfleur.fr



Le parcours se poursuit le long de la Seine et fait étape Vétheuil, Croissy-sur-Seine, Chatou, Bougival et Paris. Deux grands événements viennent ponctuer cet anniversaire.

Face au soleil Du 14 septembre 2022 au 29 janvier 2023 Le Port du Havre, effet de nuit pour organiser une exposition qui retrace la représentation du soleil en art, de l’Antiquité à nos jours, à travers un parcours chrono-thématique de plus de soixante œuvres, provenant de collections privées et publiques internationales.



● Pratique



Musée Marmottan Monet

2, rue Louis-Boilly

75016 Paris

01 44 96 50 33

www.marmottan.fr

Les Nuits Normandie Impressionniste 26, 27 et 28 août 2022 Impression, soleil levant, Normandie Impressionniste crée la surprise et invite à partager un week-end festif. Cet événement construit comme un hommage par les jeunes artistes contemporains interrogera en une trentaine d’événements, à travers le territoire normand, l’héritage de la révolution culturelle impressionniste qui transforma la représentation du monde en même temps qu’il traduisait son évolution.



Ce qu'il faut retenir :



● 3 jours : 26, 27 et 28 août 2022

● 15 lieux : Rouen, Caen, Le Havre, avec quelques détours à Giverny, Deauville, Dieppe, St Lô et dans l’Orne

● Les 5 départements normands mobilisés Une vingtaine d'artistes contemporains, dont Paul Rousteau (photographe) qui réalisera l’affiche du festival sur la base de prises de vues de soleils levants en Normandie (en cours de réalisation), Charlotte Vitaioli (plasticienne et performeuse) qui réalisera le kit guinguette de Normandie Impressionniste...

● Une dizaine d'expositions labellisées

● Une trentaine de rendez-vous festifs et innovants, pour la plupart gratuits, autour de la danse, de la musique, d'ateliers créatifs...



Programmation en détail courant mai.

→ Toute l’info sur :

