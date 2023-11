La Méridionale dévoile ses deux nouveaux navires

"La propulsion GNL nouvelle génération associée à l’ensemble de ces technologies permettra une réduction des émissions de CO2 de plus de 50%"

En effet, ces navires ont étés dotés des dernières technologies. Ils seront notamment propulsés au Gaz Naturel Liquéfié (GNL), permettant de réduire de 99% les émissions de soufre et les particules fines, et de 80% celles d’oxyde d'azote.Lors de leurs escales, grâce à la connexion électrique à quai ou leur pack de batteries, ilsLa compagnie a aussi opté pour d’autres choix technologiques : hélices à 5 pales, optimisation énergétique des cabines, récupération et stockage d’énergie sous forme d’eau chaude, ou encore optimisation de la carène aux vitesses adéquates contribueront à la réduction des émissions de CO2 et des émissions sonores subaquatiques.Ces nouveaux navires permettront aussi d’utiliser, notammentet le, conclut La Méridionale.