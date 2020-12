La Plagne : des vacances sans ski alpin mais pas sans activités

Sportives ou contemplatives, ces vacances au grand air s’annoncent vivifiantes pour tous. Avec la liste d’activités proposées*, les visiteurs, adultes et (grands) enfants ne devraient pas sentir le renfermé !



ACTIVITES EN PRATIQUE INDIVIDUELLE

-les sentiers piétons sont balisés

-les itinéraires de ski de fond sont tracés, balisés et sécurisés

-le ski de randonnée est possible sous l'entière responsabilité de chacun, en revanche les itinéraires balisés sont fermés (car liés à l'exploitation du domaine skiable, lui-même fermé)

- les espaces luge de proximité + 2 zones délimitées desservies gratuitement via le tapis de l'Ourson à Plagne Bellecôte et tapis de l'Indien à Plagne Centre -les patinoires extérieures des Coches, de Plagne Centre et de Plagne Bellecôte sont ouvertes.

Le bon plan : la gratuité pour tous pendant ces 2 semaines de vacances à la patinoire des Coches, à l’occasion de sa réouverture



-les escapes games en extérieur à Plagne Bellecôte

-sans oublier une valeur sûre pour s’occuper des heures durant, la fabrication de bonhommes de neige, qui devraient fleurir dans la station